 

Россиянам запретят сделки в Евросоюзе

06.05.2022, 10:03, Разное
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Гражданам России
могут запретить совершать какие-либо сделки с недвижимостью на территории
Евросоюза. Соответствующее предложение включено в новый пакет санкций,
разработанный Еврокомиссией.

Предполагается,
что решение будет принято уже на этой неделе. Если запрет вступит в силу, то
россияне не смогут продавать недвижимость, а также прямо или в косвенном
порядке передавать права на недвижимое имущество в странах Европейского союза.

Россиян,
являющихся гражданами ЕС или располагающих видом на жительство в европейских
странах, запрет не коснется.

По итогам 2021
года спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны российских граждан
восстановился до допандемийных значений. Наибольшей популярностью традиционно
пользовались страны, позволяющие получить ВНЖ в обмен на инвестиции:
Португалия, Испания и Греция, а также Черногория и Латвия.



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