Россиянам запретят сделки в Евросоюзе

Гражданам России

могут запретить совершать какие-либо сделки с недвижимостью на территории

Евросоюза. Соответствующее предложение включено в новый пакет санкций,

разработанный Еврокомиссией.

Предполагается,

что решение будет принято уже на этой неделе. Если запрет вступит в силу, то

россияне не смогут продавать недвижимость, а также прямо или в косвенном

порядке передавать права на недвижимое имущество в странах Европейского союза.

Россиян,

являющихся гражданами ЕС или располагающих видом на жительство в европейских

странах, запрет не коснется.

По итогам 2021

года спрос на покупку недвижимости в Европе со стороны российских граждан

восстановился до допандемийных значений. Наибольшей популярностью традиционно

пользовались страны, позволяющие получить ВНЖ в обмен на инвестиции:

Португалия, Испания и Греция, а также Черногория и Латвия.