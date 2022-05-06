Мнение: Безвестно отсутствующий

Новое издание версии «мы вас туда не посылали». Прокуратура ответила на обращение отца одного из моряков «Москвы», который так и не был найден. Его сын признан «безвестно отсутствующим в воинской части», так как «Москва» не входила в территориальные воды Украины и не была в списках участвующих в спецоперации.

Проще говоря, юридически моряк не признается даже участником боевых действий, куда делся – неизвестно.

Хорошо, хоть уголовное дело за дезертирство не возбудили.

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