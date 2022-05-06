С эффектом пышности и густоты: лучшие короткие стрижки для женщин старше 70

Женщины старше 70 лет часто выбирают практичные короткие стрижки. С возрастом пряди подвергаются изменениям. Они становятся ломкими, истончаются и редеют. Поддерживать их красоту становится сложнее. За короткими волосами легче ухаживать, а современные прически позволяют создать эффект пышности и густоты. В статье мы приведем лучшие короткие стрижки для женщин за 70.

Перевернутый боб и money piece

Перевернутый боб характеризуется длинными передними прядями и короткими задними. Это простая стрижка, которая требует подравнивания 1 раз в 1-1,5 месяца.

Модным дамам за 70 стоит дополнить эту прическу окрашиванием в стиле “money piece”. Эта техника предполагает изменение цвета только передних прядей. Они будут красиво обрамлять лицо и омолаживать облик.

Пикси конической формы с текстурированным верхом

Пикси конической формы с текстурированным верхом идеально подходит женщинам с истонченными волосами. Это стрижка делает шевелюру густой. Чтобы она выглядела красиво, волосы нужно укладывать с помощью геля.

Бикси с короткой челкой

Попробуйте стрижку бикси с короткой челкой. Она идет женщинам с тонкими прядями. Эта прическа делает черты лица более мягкими и моложавыми. Если у вас небольшой лоб, то сделайте челку в виде шторки.

Стрижка до ушей с длинной челкой

Стрижка до ушей красиво сочетается с длинной челкой. Ее необходимо периодически укладывать с помощью мусса или геля. Эта прическа подходит женщинам с сердцевидным или трапециевидным овалом лица.

Пикси-боб с боковой челкой

Стрижка с боковой челкой – хороший вариант пикси-боба. Эта прическа подходит к любой форме лица. Вы можете заправить пряди за уши или выпустить их.

Боковой боб с медными бликами

Боковой боб длиной до скул визуально подтягивает лицо. Он отвлекает внимание от морщин и провисания кожи.

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Медные блики освежают и омолаживают лицо. Это хороший вариант для женщин, которые не готовы к полному окрашиванию, но хотят замаскировать седину.

Микси с челкой-шторкой

Стрижка микси предполагает многослойность. Она придает шевелюре полноту и текстуру. Вам не придется тратить много времени на укладку, так как эта причека допускает небольшую небрежность. Достаточно просто вымыть голову и высушить пряди феном.

Гладкий боб со скосом

Гладкий боб со скосом подходит для волос тонкой текстуры. Он делает их более густыми. Эта прическа не требует особого ухода, достаточно поддерживать ее форму 1 раз в 1 – 2 месяца.

Короткие слои и рваная челка

Многослойная стрижка с рваной челкой подойдет женщинам, которые следуют современным тенденциям моды. Это прическа выглядит смело и немного дерзко. Она омолаживает облик.

Короткое гладкое каре

Эта классическая прическа проста в уходе. Вы можете придать ей нужную форму с помощью легкого средства для укладки. Они гармонизирует черты и отлично подходит для грушевидных и трапециевидных лиц.

Заключение

Женщинам любого возраста хочется выглядеть красиво и привлекательно. Стрижки, о которых мы рассказали, позволят вам сделать шевелюру более густой и визуально сбросить несколько лет.