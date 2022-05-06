ОП предложила новшества в сделках с маткапиталом

Общественная палата направила в Госдуму и правительство рекомендации о точечных поправках в законодательство в части регулирования сделок с материнским капиталом, в том числе о введении нотариальной формы для оформления долей в жилье, купленном на средства маткапитала, информирует Федеральная нотариальная палата.

В рекомендациях отмечается, что при использовании маткапитала на покупку жилья всем членам семьи должны выделяться доли. Их размеры определяются в соглашении, которое граждане могут заключить в простой письменной форме или у нотариуса. Первый вариант, по словам общественников, зачастую ведет к ошибкам правового характера. Например, не учитываются все несовершеннолетние, вместо долевой указывается совместная собственность, или доли детей определяются в меньшем размере, чем положено. Также люди иногда забывают выделить доли в отведенное время. Кроме того, случаются и фиктивные сделки для обналичивания сертификата, предупреждают в Общественной палате.

«Обязательная нотариальная форма для соглашений об определении долей в помещении, приобретенном на средства маткапитала, может минимизировать грубые ошибки и злоупотребления», – передает РИА «Новости» текст рекомендаций.

Государственная регистрация прав на жилье с маткапиталом, – отдельная «больная» тема, подчеркивают в ФНП. Так, в большинстве случаев супруги, помимо маткапитала, используют и свои средства, а это влечет за собой совместную собственность. Чтобы выделять доли, им нужно поменять этот режим, а такое возможно только через брачный договор или соглашение о разделе совместно нажитого имущества. Оба варианта обязательно должны удостоверяться нотариусом. В противном случае права на жилье регистрируются на основании ничтожной сделки, а это возможный повод для оспаривания.

В ОП также обращают внимание, что сейчас в ЕГРН нет отметки об использовании маткапитала. Если жилье перепродается, и переход права собственности регистрируется на основании сделки в простой письменной форме, возможны проблемы. Во-первых, могут пострадать интересы членов семьи, на которых доли выделены некорректно. Во-вторых, под ударом окажутся и новые покупатели, поскольку сделку с подобными изъянами могут признать недействительной.

ОП рекомендует законодательно уточнить и то, когда именно возникает право общей долевой собственности на жилье у владельца сертификата и его близких. Это принципиально для определения ситуации, когда доли можно продавать, дарить или наследовать, например, момент перечисления средств Пенсионным фондом.

Кроме того, ОП предлагает закрепить право любого совершеннолетнего члена семьи отказаться от участия в собственности на жилье в части средств маткапитала до заключения соглашения об определении долей.

Ранее Минтруд разработал законопроект, упрощающий использование средств материнского капитала на образование ребенка: родители смогут направлять средства на оплату договора в режиме онлайн.

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