 

Жителей Дагестана попросили отложить свадьбы до осени в целях экономии боеприпасов

06.05.2022, 9:11, Разное
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Министерство обороны России обратилось к общественности Республики Дагестан с просьбой не играть свадьбы с мая по сентябрь включительно. Это связано с нехваткой автоматных патронов калибров 5,45 и 7,62.

Стрельба в воздух является неотъемлемой частью дагестанской свадебной традиции. По оценкам военных экспертов, в среднем на свадьбе расходуется 30 тысяч патронов. Этого достаточно, чтобы обеспечить боеприпасами мотострелковую роту на целый день боя. Длительность и характер стрельбы определяется богатством молодожёнов и их гостей. На бедных свадьбах стреляют одиночными выстрелами, на богатых – длинными очередями.

По преданию, больше всего счастья молодым пророчит отстрел полного магазина автомата Калашникова одной очередью, затем быстрая перезарядка и вновь отстрел полного магазина. На это требуется 60 патронов.

– Наши традиции священны. Но вы понимаете, сейчас на счету каждый патрон. Они не просят нас совсем перестать играть свадьбы, а только отложить их. За лето промышленность перестроится, увеличит выпуск боеприпасов и всё будет, как раньше, не надо волноваться! – сказал экс-президент Республики Дагестан Рамазан Абдулатипов.

В обращении ведомства сделано исключение для свадеб, которые «проводятся по неотложным причинам». Что это такое, не объясняется, однако организаторов свадеб просят использовать в таких случаях холостые патроны, которыми их могут обеспечить районные военные комиссариаты.

Ассоциация свадебных распорядителей Дагестана взяла трёхдневную паузу, чтобы спокойно сформулировать свою позицию по поводу обращения военных.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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