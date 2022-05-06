Центробанк учредит государственную финансовую пирамиду

В рамках борьбы с расплодившимися в стране финансовыми пирамидами Центробанк принял решение о создании государственного инвестиционного проекта, который призван стать аналогом так полюбившихся россиянам организаций, обещающих быстрое обогащение.

– Частные финансовые пирамиды наносят существенный урон государству и гражданам. Несмотря на все усилия Центробанка, выпустившего миллионы брошюр о том, как распознать финансовую пирамиду, на место ликвидированных приходят новые, также проблема состоит в том, что люди продолжают надеяться на лёгкое обогащение. Поэтому мы решили запретить все такие организации и заменить их одной государственной, – сообщила первый заместитель председателя Ксения Юдаева.

Для того, чтобы граждане не боялись нести деньги государству, Центробанк не будет афишировать название финансовой пирамиды и декларировать её связь с ведомством. При этом её отделения будут во всех субъектах РФ. Также из федерального бюджета выделят средства на рекламную кампанию.

– Велосипед мы не придумали. Суть проста – вовремя внести деньги и вовремя забрать, но, естественно, 95% вкладчиков не успеют сделать второе, таким образом, государственная казна получит приток средств без вложений, – заключила финансист.

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