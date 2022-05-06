Прогнозы по всему миру указывают на растущую опасность голода

Предварительные данные свидетельствуют о том, что продовольственный кризис во всём мире, который наблюдался ещё в прошлом году, продолжает усугубляться. Согласно опросам, число людей, которые в этом году могут столкнуться с угрозой голода, достигнет примерно 180 миллионов человек в более чем 40 странах, принявших участие в исследовании, пишет Bloomberg.



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За прошлый 2021 год количество голодающих в мире выросло на 25% — и эксперты предупреждают, что в нынешнем году ситуация продолжит ухудшаться, поскольку обострение конфликта на Украине и связанные с этим перебои в поставках провоцируют дальнейший рост цен на продукты питания. С соответствующим предостережением выступил на недавнем брифинге также главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН Ариф Хусейн, сообщает Bloomberg.

Он подчеркнул, что усугубляющийся глобальный кризис в сфере продовольственной безопасности носит «взрывной характер», говорится в статье. Это заявление главный экономист Всемирной продовольственной программы ООН сделал вслед за тем, как представители Глобальной сети по борьбе с продовольственными кризисами также предупредили о том, что в этом году ожидается «дальнейшее обострение» проблемы голода во всём мире. Эта организация была основана при содействии Евросоюза, Всемирной продовольственной программы ООН и Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН в 2016 году, поясняет Bloomberg.

Ранее эксперты этой сети сообщили, что в 2021 году почти 193 миллионов человек, проживающие в 53 странах или на обособленных территориях, страдали от острой нехватки продовольствия — это означает, что нехватка еды представляла собой непосредственную угрозу для их жизни или благосостояния. Этот показатель значительно больше, чем 155 миллионов в предыдущем году, и является рекордом за последние шесть лет, с тех пор как начали составляться соответствующие отчёты, поясняется в статье.

В отчёте также отмечается, что вооружённые конфликты в таких странах, как Эфиопия и Афганистан, усугубили там кризисную ситуацию. А серьёзные экономические потрясения во всём мире, вызванные пандемией COVID-19, ограничили доступ к продовольствию для жителей почти двух десятков стран. Экстремальные погодные условия в последние годы, такие как сильная засуха и последующие неурожаи, также усугубляют проблему, пишет Bloomberg.

В результате показатель мировых цен на продовольствие подскочил примерно на 75% с середины 2020 года, побив предыдущие рекорды за 2008 и 2011 годы, когда также наблюдались глобальные продовольственные кризисы, и оказывая серьёзное давление на правительства многих стран, от Шри-Ланки до Перу, подчёркивается в статье. А обострившийся весной этого года конфликт на Украине способствует дальнейшему росту цен на основные продукты питания на фоне прекращения поставок от одного из крупнейших в мире поставщиков зерна и растительного масла.

Это также провоцирует во всём мире волну протекционистских мер: целый ряд крупных экспортёров также начали ограничивать продажи продовольствия за границу, чтобы обеспечить поставки на свой внутренний рынок, поясняется в статье. Эксперты уже предупреждают, что конфликт будет иметь серьёзные последствия в сфере глобальной продовольственной безопасности, пишет Bloomberg.

Миллионы людей на Украине вынуждены были покинуть свои дома и рабочие места. А многие страны, зависящие от импорта, перестали получать основные сельскохозяйственные культуры и удобрения, которые раньше доставлялись из РФ или с Украины, говорится в статье. Это также препятствует быстрому восстановлению мировой экономики после пандемии, констатирует Bloomberg.

Обострившийся конфликт усугубил глобальный продовольственный, энергетический и финансовый кризис, который угрожает «разрушительными последствиями для наиболее уязвимых людей, стран и экономик мира», подчёркивается в докладе Генсека ООН Антониу Гутерреша.

Предварительные данные за этот год уже указывают на то, что продовольственный кризис продолжает усугубляться, отмечается в статье. По оценкам экспертов, в 41 стране, которая участвовала в опросе за прошлый год, плюс Кабо-Верде, около 180 миллионов человек в этом году столкнутся с проблемой голода. И хотя для остальных 12 стран точные прогнозы пока не были подготовлены, это уже свидетельствует, что количество голодающих продолжит расти.