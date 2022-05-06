 

Жертвами обрушения жилого здания в Китае стали более 50 человек

06.05.2022, 7:50, Новости дня
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Число жертв обрушения жилого здания в городе Чанша возросло до 53, сообщили местные власти.

Многоэтажное здание, в котором размещались магазин, ресторан, небольшой кинозал и кофейня, гостиница, а также жилые квартиры, обрушилось 29 апреля. Задержаны как минимум девять человек, включая владельца здания и руководителя стройки, передает ТАСС.

Предварительное расследование показало, что в середине апреля компания, занимающаяся инженерно-техническим контролем, выдала фальшивое заключение по итогам оценки безопасности в отношении гостиницы, расположенной на этажах с четвертого по шестой, передает РИА «Новости».

В четверг сообщалось, что 26 человек погибли, 10 пострадавших выжили, под завалами оказались 23 человека и около 40 человек после инцидента пропали без вести.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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