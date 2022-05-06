Ростех решил создать «карманные» беспилотники по опыту «спецоперации» на Украине

Предприятия госкорпорации «Ростех» планируют разработать умещающиеся в карман беспилотники, используя опыт так называемой спецоперации на Украине, сообщил официальный представитель компании.

«Спецоперация показала важность не только больших и средних беспилотников, но и миниатюрных… Такие дроны практически незаметны, умещаются буквально в кармане, при этом позволяют корректировать огонь, вести мониторинг и получать разведданные в реальном времени. То есть могут значительно повышать эффективность боевых подразделений. Ростех внимательно изучает существующий опыт и готов рассмотреть возможность создания мини-дронов, отвечающих требованиям военных», – сообщил источник РИА «Новости».

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Напомним, в декабре 2020 года Министерство обороны опубликовало календарь на 2021 год с образцами современных вооружений, где впервые официально представило фото беспилотника «Орион» в ударном варианте с подвешенными высокоточными бомбами. На снимке на сайте Минобороны показан разведывательно-ударный беспилотный летательный аппарат большой продолжительности полета «Орион», созданный в рамках опытно-конструкторской работы «Иноходец», с несколькими подвешенными корректируемыми авиабомбами КАБ-20. Такие бомбы имеют массу 21 килограмм, осколочно-фугасную боевую часть в семь килограммов, оснащены спутниковыми или лазерными системами самонаведения и предназначены для высокоточного поражения легкобронированной техники и живой силы противника. Аппарат имеет в календаре пустынный камуфляж.

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