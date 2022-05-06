Мнение: Эмбарго на нефть вымостит Европе дорогу в ад, но не лишит Россию источника дохода

С помощью шестого пакета санкций, включающего эмбарго на российскую нефть, Евросоюз надеется «серьёзно ослабить Россию», пишет Das Erste. Однако, как считает автор статьи, предположение о том, что эмбарго создаст для РФ серьёзные экономические трудности, ошибочно, поскольку отказ от российской нефти спровоцирует ещё более стремительный рост цен на мировом рынке, а Россия, в свою очередь, найдёт других покупателей и, может быть, будет зарабатывать на этом «даже больше, чем раньше».



AP

У Европейского союза «благие намерения». Он морально «на стороне добра» и поддерживает «маленькую, более-менее миролюбивую Украину» в борьбе с «большой агрессивной Россией» и её президентом Владимиром Путиным. И ЕС ищет баланс, потому что не хочет сам становиться прямым участником конфликта, иначе тогда «всему наступит конец». И поэтому ЕС решил вести экономическую борьбу, пишет Das Erste.

Некоторые называют это «экономической войной», но дело не в словах. «Впрочем, принцип, который движет войнами, применим и к действиям, направленным на нанесение экономического ущерба противнику. Насилие порождает ответное насилие, а санкции порождают ответные санкции», — считает автор статьи.

Так что теперь ЕС готовит шестой пакет санкций против РФ — и на этот раз речь идёт об импорте важного вида ископаемого топлива, российской нефти. Евросоюз намерен отказаться от неё не позднее конца этого года. С помощью нового пакета санкций Европа надеется «серьёзно ослабить Россию», потому что после отказа от поставок российской нефти «у Путина предположительно кончатся деньги». И тогда он, вероятно, больше не сможет финансировать свой «поход на Украину»: конфликт наконец закончится, и тогда воцарится новый мировой порядок.

Таково «благое намерение» Европы, и оно «заслуживает всяческих похвал». Но, к сожалению, в рассуждениях Евросоюза «кроется логическая ошибка». Предположение о том, что нефтяное эмбарго произведёт на Путина большое впечатление или создаст для него столь серьёзные экономические трудности, что он не сможет или не станет продолжать спецоперацию, основано на ложной предпосылке.

«Уже одно только объявление о намерении ввести нефтяное эмбарго «в рассрочку» — а именно таким оно и будет — способствует росту цен на нефть на мировом рынке. Поэтому уже сейчас, вероятно, в глазах российского руководства отражаются знаки доллара — пардон, рубля; за последние несколько недель оно уже отлично заработало на нефти и взрывном росте цен на неё», — рассуждает автор статьи.

И если европейцы больше не хотят или, по крайней мере, не так сильно хотят получать нефть из России, то Путин будет экспортировать её в Китай или Индию — или в Словакию или Венгрию, то есть те страны ЕС, которые как раз получили отсрочку. «Вот вам, кстати, и великое европейское единство…» — отмечает автор.

У Путина появятся другие покупатели, он их найдёт. Возможно, он предоставит им «дружеские скидки», но в любом случае он «будет продолжать зарабатывать на этом деньги, может быть, даже больше, чем раньше», — и «чудесное нефтяное эмбарго Европы окончится ничем».

Это отнюдь не невероятно — не в последнюю очередь потому, что Европа «делает всё возможное, чтобы её граждане продолжали бодро сжигать нефть», несмотря на эмбарго. Автор продолжает: «Желательно в своих автомобилях. Бензин должен оставаться доступным, поэтому: сдерживание роста цен, утверждение предельных цен, введение ценовых субсидий — свободное передвижение для свободных граждан во что бы то ни стало. И уже в последнюю очередь — эффект от собственного эмбарго».

А что потом? В качестве ответной меры Путин может вытащить своё «самое мощное экономическое оружие» и прекратить подачу газа в Европу. «Он уже сделал это с Польшей и Болгарией — небольшой предвестник грядущего. В Брюсселе рассуждают о наступлении чудовищного сценария. Добавить нечего. На что это похоже? Благими намерениями вымощена дорога в ад. Именно так», — отмечает Das Erste.