Мнение: Русская культура и культура отмены

В самом начале “спецоперации” всех потрясла американская телеведущая Опра Уинфри, которая в связи с беспределом, затеянным Россией, призвала всех своих поклонников “перестать читать Льва Толстого”. И потом понеслась: Россия со всеми своими классиками и так-то была, мягко говоря, не в центре общественного внимания в мире, а тут и вовсе – то в одной, то в другой стране начали с остервенением отыскивать и выкорчевывать любые следы “русского влияния” в своей топонимике, библиотеках, школьных программах и бог еще знает где еще. Дошло до того, что в самых разных заведениях общепита по всей планете пошли исправлять меню: традиционный “Русский салат” (вариации на тему нашего “оливье”) повально переименовывали… в “украинский”.

Как говорила моя мама в таких случаях – “Чтоб и духу не было!” Русского, то есть, духа.

Говоря современным новоязом, Россию, как и “русскую культуру”, стали повсеместно подвергать “культуре отмены”. В мои времена это называлось “объявить бойкот” или “послать в игнор”. Смысл один: не замечать, делать вид, что тебя нет. В принципе, уж нам-то, в бывшей стране Советов, глупо делать вид, что мы не понимаем, о чем речь. Советская власть этим же занималась чуть ли не с самого своего появления – упоенно и со знанием дела: скажем, если при Сталине какой-то деятель попадал под репрессии, то его подвергали самой натуральной культуре отмены, причем в самом жестком варианте: его книги изымались из всех библиотек, его статьи вырезались из журналов, все упоминания о нем в справочниках тщательно замазывались, фильмы с его участием запрещались к показу, и даже все фотографии с его лицом ретушировались (хотя Фотошопа еще не существовало!). С этих пор вообще хотя бы просто УПОМИНАТЬ, что такой деятель вообще существовал – запрещалось, и за этим тщательно следила цензура (у каждого цензора был постоянно обновляемый ЧЕРНЫЙ список людей и явлений, запрещенных к упоминанию).

Так что наступающий всемирный социализм, как мы уже привыкли, опять всего лишь косплеит сталинский СССР. Однако сам вопрос для нас остается актуальным: как далеко может зайти эта “культура отмены российской культуры”? И неужели на Льве Толстом и Федоре Достоевском пора ставить крест – вслед за собственно РФ, которая неумолимо летит в тартарары?

РФ, честно говоря, не жалко – но вот за Толстого, Достоевского, не говоря уж о моем любимом Чехове, стоило бы побороться. Вопрос – КАК? Как их вытащить из-под надвинувшегося катка? Потом ведь пожалеют, да поздно будет – выколупливай классиков из застывшего асфальта!

Подсказку нашел в соцсетях – где немногие сохранившие разум русскоязычные тоже бьются над этим вопросом. Идея очень плодотворная, на мой взгляд! Для начала предлагается понять, что Лев Толстой – это вовсе не “русская культура”, поскольку культура – понятие значительно более широкое, включающее в себя и быт, и бытовые привычки, и основные способы коммуникации и устройства общества, и обряды, и верования, и традиции… А Лев с Федлор Михалычем и Петром Ильичом – это русское ИСКУССТВО! Искусство, безусловно, тоже часть культуры, но – лишь часть, пусть и самая важная.

Всякие Опры Уинфри, напуганные внезапной агрессивностью и кровожадностью, проявленной РФ, в общем, справедливо видят в этой агрессивности порождение той же Русской Культуры, потому и призывают запретить ее всю, чохом – то есть заодно с русским искусством как ее неотъемлемой частью. И вот тут как раз можно и нужно поспорить.

Да, русская культура, судя по всему, оказалась довольно ущербной; но ведь то русское искусство, которым славна Россия – Тургенев, Чехов, Достоевский, Рахманинов и непременный Лев Толстой – оно ведь как раз и отличается тем, что всегда ПРОТИВОСТОЯЛО Русской Культуре. Обличало ее, презирало и бичевало. “Свинцовая мерзость дикой русской жизни” – это ведь как раз оно, родимое: великое Русское Искусство!

И недаром, кстати, в самой нынешней РФ, одобряющей бомбежки и разрушения, исповедующей ненависть к соседям и грезящей о всемирном ядерном армагеддоне, своих классиков не знают, не любят, не читают и не слушают, более того – они там обычно проходят под клеймом… “русофобы”! Да нынешняя Русская Культура давно б сама “отменила” Льва Толстого – хотя б за то, что когда-то о нем одобрительно отзывалась “американская подстилка” Опра! Спасла Толстого только нелюбовь этой Русской Культуры к чтению вообще – она с трудом себе представляла, кто такой этот Толстой и зачем вообще про него думать.

Поэтому ту часть Русского Искусства, что всегда противостояла и противостоит Русской Культуре – отменять ни в коем случае нельзя. Это тот самый случай, когда часть много больше целого. Корабль современности пусть идет ко дну – Толстой, Достоевский и Пушкин обязаны плыть дальше.