Мнение: Проблема энергетического эмбарго

Проблема энергетического эмбарго

Судя по всему, пропагандистская кампания "Завтра мы все дружно откажемся от российских нефти и газа" напоролась на суровый риф реальности. И если та же Венгрия сразу говорила, что это невозможно и будет честным прекратить болтовню на эту тему, политическая логика толкала европейскую бюрократию на муссирование вопроса полноценного эмбарго.

Про газ уже открыто говорят, что отказаться от него сейчас физически невозможно (немецкий бизнес прямо заявляет, что это будет выстрел в ногу немецкой экономике, ну а с газом и вовсе выстрел в висок), а нефтяное эмбарго, даже в случае его полного варианта (что маловероятно), лишь ограниченно нанесет ущерб России (которая будет просто продавать больше нефти не в белую, а в серую с дисконтом и в виде различных "смесей", отыгрывая недостачу за счет общего роста цен на нефть), но в тоже время нанесет катастрофический урон европейской экономике, обвалив уровень жизни в более чем половине стран ЕС.

Предложения кататься на велосипедах и "прикручивать" что-либо у себя дома, слабо греют европейского обывателя, недовольство которого растет уже сейчас, чем конечно же будут пользоваться различные правые/левые популисты и евроскептики уже в среднесрочной перспективе. В этом плане, ЕС и РФ фактически находятся в состоянии своеобразной "гонки", где стороны ждут, где быстрее упадет уровень жизни и где быстрее начнутся внутренние брожения вызванные экономическими последствиями войны. Для США разумеется выгодно, чтобы война шла как можно дольше для максимального экономического ослабления ЕС и РФ.

В случае же отказа от полноценного эмбарго, Россия продавая по максимуму свою нефть (даже с дисконтом), обеспечивает себе финансовую подушку для того, чтобы преодолеть наиболее стрессовый период разрыва отношений с Западом. Поэтому несмотря на все трудности с вводом эмбарго на нефть и газ, эту тему все равно будут пытаться продвинуть сугубо по политическим соображениям. При этом нефть и газ будут запасать по максимуму.

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