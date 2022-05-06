Россия указала на ответственность Запада за глобальный продовольственный кризис. Про “спецоперацию” в Украине в России не упоминают”

На Западе пытаются заставить остальной мир забыть, что санкции против России, а также ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников оказали прямое влияние на глобальный продовольственный кризис, сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

Госдеп заявил, что российская спецоперация на Украине якобы является главным фактором обострения глобального продовольственного кризиса. Антонов в ответ сказал, что «американцы в очередной раз передергивают». По его словам, Вашингтон «отказывается признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников».

«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны», – приводит посольство его ответ в Telegram. Как подчеркнул Антонов, на Западе «хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров». Он пояснил, что «речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора».

Однако Россия, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит «выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей». «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», – сказал он.

Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров указывал, что мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.

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