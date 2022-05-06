 

В Германии признали зависимость от российского технического углерода

06.05.2022, 5:05, Новости дня
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Из-за санкций против РФ Германия может столкнуться с нехваткой автомобильных шин, опасения связаны с поставками технического углерода, пишут СМИ.

Spiegel пишет, что немецкая промышленность боится прекращения поставок газа из России. Особенно серьезные трудности грозят химической промышленности. В случае остановки импорта газа могут остановиться заводы, что повлечет цепную реакцию во всей перерабатывающей промышленности, передает ТАСС.

Отмечается, что некоторые важные вещества больше не производятся в Германии, а поставщики находятся в России. Так, технический углерод используется не только в строительстве, в производстве красок и косметики, но даже в изготовлении щеточек для туши для ресниц, а также является основной добавкой в литий-ионных батареях, используется для производства шин или резиновых уплотнений. При этом «почти ни в одной из областей применения его нельзя заменить».

Spiegel указывает, что «около 60% технического углерода поступает из России», Германия пытается найти новых поставщиков, но их возможностей не хватает. Для импорта технического углерода из Китая, Индии или Саудовской Аравии требуется создание новых логистических связей. Это займет много времени, дефицит будет ощущаться на протяжении примерно года. Кроме того, технический углерод станет дороже (в апреле цена уже выросла на 20%).

Ганноверский производитель шин Continental пересмотрел свой прогноз на текущий год в сторону понижения. Цена на отдельные шины с начала года выросла на 15%, при этом настоящее увеличение цен следует ожидать осенью, когда автолюбителям потребуются зимние шины.

Напомним, ведущие немецкие экономисты предупредили Германию о повышении риска рецессии без энергоносителей из России. Федеральный министр экономики Германии Роберт Хабек ранее предложил немцам «меньше отапливать свое жилище, меньше шататься по саунам и реже принимать душ». По его словам, так ФРГ станет «более независимой от поставок российских энергоносителей – всей этой нечистой нефти и газа».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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