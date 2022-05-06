Австрия отказалась платить РФ за газ в рублях

У Австрии нет намерения платить в рублях за поставляемый Россией газ, сообщил министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг.

Шалленберг сказал, что позиция его страны по данному вопросу «ясна». Он заявил, что Австрия «привержена уже существующим соглашениям». Как утверждает Шалленберг, Москва своими действиями добилась только того, что страны НАТО стали «более сплоченными», передает ТАСС со ссылкой на Al Jazeera.

Напомним, канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил, что австрийская сторона в лице австрийской нефтегазовой компании OMV приняла условия РФ об оплате поставок российского газа в рублях. Позднее он заявил, что его страна продолжит оплачивать поставки российского газа в евро, придерживаясь санкций Евросоюза. СМИ сообщили, что OMV собралась открыть рублевый счет для оплаты газа, но компания опровергла эту информацию.

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