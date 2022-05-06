 

Мнение: О мягкой аннексии Украины… «Они» добились своего?

06.05.2022, 4:50, Разное
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Вопреки многим сомнениям и некоторым опасениям, «это», похоже, началось. Очень «мягко» и даже многообещающе. Но ведь мы-то все помним про «мягко стелет, но жёстко спать»?

Что самое интересное, коллективный Запад, судя по текущим событиям, это стерпит. А может быть, даже и приветствует под сурдинку разговоров об условности границ и отмирании национальных государств.

Короче, прилетело из новостей не просто «прекрасное» — духоподъёмное!

Президент Польши Анжей Дуда выразил надежду, что границ между Польшей и Украиной больше не будет, а народы двух стран смогут «вместе жить на общей земле». Об этом глава государства заявил во время выступления по случаю Дня польской диаспоры во дворце Бельведер в Варшаве, трансляцию вёл телеканал TVP Info.

«Между нашими странами — Польшей и Украиной — больше не будет границы. Этой границы не будет. Чтобы мы жили вместе на этой общей земле, строя и отстраивая совместно своё общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу», — заявил польский президент.

Ну, да, чисто внешне — про «отражение российской агрессии». А если так-то вспомнить, что там про «Восточные кресы» и неуёмное желание их вернуть не мытьём, так катанием, пусть даже в форме «союза»?

Но ведь отдаться Польше — это более почётно, да?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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