Мнение: Про футбол

Всех наших футболёров выкинули к чертовой матери из европейского и мирового футбола – этот момент нельзя не прокомментировать. Я б так и сделал, но меня опередил неподражаемый СталинГулаг, который обозначил ГЛАВНОЕ, до чего я не дотумкал: народ в России будет счастлив от этого решения, поскольку оно УРАВНИВАЕТ футболистов с ним, исконно-посконным:

“К решению UEFA, нужно поговорить о футболистах. Хотелось бы напомнить, что все они были обласканы властью, получали щедрые подарки и всевозможные плюшки за допуск к царскому сапогу и разрешение его целовать. Поэтому им было так легко радоваться Искандерам, поддерживать любое решение Кремля и тосковать по СССР, в котором большинство из них не прожило ни дня. А сейчас ситуация изменилась, российский футбол исключён из общемировых спортивных организаций, и теперь мы можем себе представить, во что превратятся их доходы. Зачем платить миллионы? Теперь придётся играть за пирожок, чаще всего с говном. Профессионального спорта больше нет. Теперь он любительский, каким и был при том самом горячо любимом Советском Союзе, где играли за пайку хлеба, нагрудный значок и, если дожил, грамоту к пенсии. Так что поздравляю всех, истосковавшихся по СССР. Радуйтесь и ешьте заслуженную тушенку из пайка к новому году, только не обляпайтесь, теперь уже вряд ли получится шикануть в Сен-Тропе, останется только надеть красную кепочку с гербом и дрочить на камеру, пока Apple не заблочил iOS” (СТАЛИНГУЛАГ).

Да, профспорт в России долго и мучительно издыхал все последние 7 лет (когда его гоняли и преследовали за допинг, лишили флага, герба и гимна) – и вот, наконец, просто издох. Но плюс, наверно, и тут имеется: отныне в России можно будет колоться чем угодно и как угодно – все равно все соревнования сугубо внутренние. Мировые рекорды обеспечены по всем дисциплинам!