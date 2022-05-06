 

Израиль сделал шаг в сторону выселения палестинцев с Западного берега

06.05.2022, 3:54, Разное
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Верховный суд Израиля постановил, что местные власти могут выселить около тысячи палестинцев, живущих на Западном берегу, а их землю можно будет перепрофилировать под военные цели, пишет The Guardian. Как отмечает газета, хотя конкретно решения о перемещении людей принято не было, речь потенциально может идти о крупнейшей высылке палестинцев с 1967 года.


AP

Спустя 20 лет судебных разбирательств Верховный суд Израиля пришёл к выводу, что местные власти могут выселить примерно тысячу палестинцев, проживающих в районе Западного берега, а их земля может быть перепрофилирована под военные цели. Таким образом, речь идёт об одном из важнейших решений о высылке с момента начала оккупации Израилем палестинских территорий в 1967 году, пишет The Guardian.

В сельском районе Масафер Ятта площадью около 3 тыс. гектаров есть несколько небольших палестинских деревень. При этом в 1980-х годах Израиль обозначил этот район как «огневую зону», предназначенную для учений военных и где гражданских быть не должно.

Однако согласно Женевской конвенции, насильственное переселение, а также экспроприация оккупированной территории, осуществлённая таким образом, что она не принесёт пользы местным, считаются незаконными.

Тем не менее Израиль утверждает, что жители Масафер Ятта, которые проживают в огневой зоне 918 и занимаются там сельским хозяйством и животноводством, не являлись постоянными жителями этого района на момент формирования последней. Следовательно, по мысли израильских властей, никаких прав на землю у местных нет.

В результате Верховный суд Израиля согласился с аргументами представителей власти, которые утверждали, что местные не могут доказать, что жили там до 80-х годов. При этом подобное решение суд принял несмотря на представленные документальные и устные свидетельства того, что люди живут на этой территории уже многие десятилетия.

Судьи также отклонили утверждение о том, что «запрет на принудительное перемещение, постулируемый в международном праве, соответствует сложившейся практике и носит обязательный характер». Вместо этого суд назвал его лишь «договорной нормой», которая не имеет законной силы в национальном суде.

Учитывая, что свой вердикт судьи вынесли единогласно, на данный момент непонятно, могут ли жители Масафер Ятта где-то обжаловать это решение. Хотя в постановлении суда нет упоминаний об обязательном выселении, в случае необходимости местные власти смогут быстро изгнать палестинцев с их территории.

«Решение суда расистское, его принял судья по делам поселенцев Дэвид Минц, — заявил глава деревенского совета Масафар Ятта Нидал Юнес. — Мы судились с Израилем последние 22 года, а у этого судьи ушло пять минут, чтобы разрушить жизни людей из 12 деревень, жизни тех людей, которые живут за счёт сельского хозяйства».

Ранее палестинские общины, которые живут в «огневых зонах», неоднократно сталкивались с угрозами того, что им снесут дома и конфискуют у них сельскохозяйственные угодья, так как разрешения на строительство у них нет. При этом подобные разрешения выдаются израильскими властями, и потому получить их крайне тяжело.

В то же время израильские власти предлагали компромиссные решения, согласно которым палестинцы смогли бы заниматься сельским хозяйством в «огневых зонах» по выходным, в израильские праздники, а также в течение двух месяцев подряд в год. Однако община Масафер Ятта отвергла это предложение, указав на то, что прокормить себя, занимаясь сельским хозяйством при таких условиях, невозможно.



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