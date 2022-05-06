Столтенберг – НАТО защитит Швецию, пока будет рассматривать её заявку на членство — если та её подаст

Швеция может рассчитывать на то, что НАТО нарастит военное присутствие на Балтике, чтобы защитить эту страну, пока блок рассматривает возможную заявку Стокгольма на членство, пишет SVT со ссылкой на слова генсека альянса Йенса Столтенберга. При этом, как подчеркнул Столтенберг, решение о подаче заявки предстоит принимать самой Швеции.



AP

Швеция может рассчитывать на то, что НАТО нарастит своё военное присутствие на Балтике и по периметру этой страны, пока блок рассматривает заявку на вступление, которую Стокгольм может подать в будущем. Подобное заявление в интервью SVT сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.

После того как США поддержали возможное вступление Швеции в НАТО, Столтенберг рассказал, как блок обеспечит безопасность этой страны на время рассмотрения заявки, если таковая будет подана.

«Здесь есть разные способы. Но я уверен, что мы найдём решение относительно того, как покрыть потребности Швеции в области безопасности в переходный период от момента подачи заявки до принятия в блок», — сообщил он.

Вместе с тем генсек подчеркнул, что любые решения о совместной деятельности будут приниматься в ходе консультаций со Швецией. Однако один из сценариев — это увеличение военного присутствия в районе Балтийского моря.

«Нельзя забывать, что как только Швеция подаст заявку и НАТО заявит о своей готовности её принять, на альянс ложится довольно жёсткое обязательство по тому, чтобы обеспечить безопасность Швеции. Мы можем добиться этого различными демонстративными мерами, включая наращивание присутствия и группировки НАТО вокруг Швеции и на Балтике», — добавил Столтенберг.

Между тем Йенс Столтенберг подчеркнул, что подача заявки на членство — это прерогатива исключительно самой Швеции. При этом он дал понять, что этот вопрос будет решён в ускоренном порядке, несмотря на все протесты со стороны России.

«Мы хотим быстро завершить сам этот процесс. Такой шаг стал бы убедительной демонстрацией наличия политического желания очень серьёзно отнестись к потребностям Швеции в сфере безопасности», — отметил он, добавив, что каждая страна НАТО сама решает, можно ли размещать на её территории ядерное оружие.

Столтенберг также подчеркнул, что НАТО не намерено принимать участие в текущем конфликте и поэтому не направляет на Украину ни сухопутные, ни воздушно-десантные силы НАТО. При этом НАТО не собирается снижать своё военное присутствие в Прибалтике, Польше и Румынии.

«Это делается для того, чтобы очень ясно дать понять Путину, что НАТО готово защищать своих членов», — подытожил генсек.