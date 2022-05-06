Санкции помешали владельцу KFC и Pizza Hut продать бизнес в России

Ресторанный холдинг AmRest не смог продать инвестфонду «ВТБ Капитал» российское подразделение, управляющее заведениями KFC и Pizza Hut, сообщают источники.

Над сделкой начали работать еще до спецоперации РФ на Украине. Однако продажа не состоялась, так как ЕС запретил своим компаниям совершать сделки с попавшим под санкции ВТБ. AmRest ищет новых покупателей, пишет «Коммерсант».

AmRest – один из крупнейших ресторанных холдингов в Европе, основан в Польше, в 2017 году штаб-квартира была переведена в Испанию. В РФ управляет 267 заведениями под брендами KFC и Pizza Hut, передает РИА «Новости».

В марте сообщалось, что в России приостанавливают работу «рестораны, принадлежащие компании KFC», а также «рестораны Pizza Hut».

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