 

Посол упрекнул НАТО в несерьезном отношении к ядерной угрозе

06.05.2022, 3:40, Новости дня
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Российский посол в США Анатолий Антонов ответил на «шквал откровенных передергиваний заявлений российских официальных лиц по ядерной политике» России.

Посольство опубликовало в Telegram статью Антонова «Ядерная политика России: факты и фейки» для газеты Newsweek. Как пишет посол, США утверждают, что Москва якобы «бряцает ядерным оружием», хотя «принципиальная позиция РФ состоит как раз в недопустимости ядерной войны». РФ не раз предлагала США «подтвердить, что в ядерной войне не может быть победителей», и добилась того, что «этот принцип был зафиксирован в российско-американском заявлении по результатам встречи в верхах в Женеве 16 июня».

Кроме того, РФ добилась продления Договора о СНВ – «золотого стандарта» в сфере контроля над ядерными вооружениями» – на максимальный пятилетний срок. При этом Вашингтон «в одностороннем порядке «заморозил» запущенный на женевском саммите двусторонний диалог по стратегической проблематике». 

Москва подчеркивает, что ядерное оружие «может быть использовано» только «в ответ на применение против РФ и ее союзников ОМУ или в случае агрессии против нашей страны, когда под угрозу поставлено само существование государства».

Антонов заявил, что США развернули «пропагандистскую кампанию» в ответ на российские «шаги по нейтрализации угроз национальной безопасности, исходящих с украинской территории». «Не мы являемся источником нездоровых рассуждений о развязывании ядерной войны. Их начал киевский режим, который не скрывал своих намерений обзавестись военным ядерным потенциалом», – пишет Антонов, указывая также на заявления Польши «о готовности разместить на своей территории американское ядерное оружие» и призывы «горячих голов» на Капитолии «применить против РФ ядерные вооружения».

Посол указал, что Украину «накачивают современным натовским оружием», хотя РФ «не угрожает США и их европейским союзникам, а наоборот предпринимает все усилия для предотвращения эскалации украинского кризиса». Антонов считает, что «нынешнее поколение натовских политиков явно не воспринимает ядерную угрозу всерьез».

Напомним, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России. При этом опасность такого конфликта нельзя недооценивать, сказал он. Антонов сообщил о решимости РФ добиться безъядерного и нейтрального статуса Украины. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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