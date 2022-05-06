В ЕС захотели ввести санкции против Кабаевой

Санкции ЕС предлагается ввести против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая возглавляет «Национальную Медиа Группу», сообщают информационные агентства.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на проект документа и информированные источники. Отмечается, что санкционный список может измениться в процессе утверждения странами ЕС. Постпреды стран должны в пятницу рассмотреть шестой пакет санкций против России, передает РИА «Новости».

Напомним, Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

—