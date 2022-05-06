 

В ЕС захотели ввести санкции против Кабаевой

06.05.2022, 3:40, Новости дня
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Санкции ЕС предлагается ввести против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая возглавляет «Национальную Медиа Группу», сообщают информационные агентства.

Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на проект документа и информированные источники. Отмечается, что санкционный список может измениться в процессе утверждения странами ЕС. Постпреды стран должны в пятницу рассмотреть шестой пакет санкций против России, передает РИА «Новости».

Напомним, Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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