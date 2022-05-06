В ЕС захотели ввести санкции против Кабаевой
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Санкции ЕС предлагается ввести против олимпийской чемпионки Алины Кабаевой, которая возглавляет «Национальную Медиа Группу», сообщают информационные агентства.
Об этом информирует Bloomberg со ссылкой на проект документа и информированные источники. Отмечается, что санкционный список может измениться в процессе утверждения странами ЕС. Постпреды стран должны в пятницу рассмотреть шестой пакет санкций против России, передает РИА «Новости».
Напомним, Agence France-Presse сообщило, что ЕС собирается в рамках шестого пакета санкций ввести рестрикции против патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
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