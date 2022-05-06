Мнение: Борьба с ковидоистерией 16 лет назад

(Сапожник предупреждал!)

Посмотрел свой совсем “древний” пост – ему уже, страшно сказать, 16 лет. Но он за ту же дату – 5 мая; только 2006 года. Так вот – я, оказывается, уже тогда разоблачал попытки рептилоидов запустить “страшную пандемию” в своем ЖЖ! А рептилоиды, соответственно, уже 16 лет назад пробовали ее запустить… Вот начало поста:

“Ребенок приходит из школы в ужасе: их опять пугали «птичьим гриппом»! Похоже, «сеансы запугивания» санкционированы с самого верха московского «наробраза». У нее уже пару отменяли урок, и вместо него классный руководитель битый час рассказывал обалдевшему 6-му классу, как опасен и жуток «птичий грипп», как вредна нынче курятина и сколь ужасные последствия эта «эпидемия» несет человечеству. Напоследок классная на полном серьезе сообщала детям, что скоро всем придется ходить с повязками на лицах, и призывала заранее готовить такие повязки.

Я-то, по наивности, думал, что школьники относятся к подобным бредням со здоровым юмором. Ничего подобного! Дети уже изрядно невротизированы: «птичий грипп» вошел в их подростковый сленг как типовая «страшилка» («Ты что бледный? Болеешь птичьим гриппом?», «Чего Потапова нет? Не «птичку» подхватил?» и т.п.), в разговорах о будущем частенько проскальзывает ожидание чего-то «глобально ужасного» и, главное, школьники в школьной столовой массово отказываются есть курятину! Дочка рассказывает, что совершенно нетронутые порции с курицей буквально рядами «уезжают» по транспортеру с грязной посудой.

Это систематическое раздувание массового психоза в отношении несчастных кур и «дикой пандемии», явно санкционированное властями, не может не раздражать Старого Пиарщика. Ведь любому, мало-мальски знакомому с призрачным миром пиара, искусственность раздуваемой истерии по поводу «птичьего гриппа» прямо-таки бросается в глаза…”



“Птичий грипп” в 2006 году, в моей школе на окраине Москвы, где училась и моя дочка! Их уже тогда запугивали, только еще даже понятия “маска” не было – я, вон, пишу про “повязки” на лицах…

Не откажу себе в удовольствии процитировать дальше – как я тогда, 16 лет назад, вовсю разоблачал происки мировой медицинской мафии, для всей тогдашней сотни читателей моего ЖЖ:

“Нам предъявляют самый – в прямом смысле – «убойный» аргумент: как же, но от нынешнего «птичьего гриппа» УЖЕ умерло… статистика ведется небывало тщательно… сто с лишним человек! И мировые новостные агентства, а также мировые телевизионные сети старательно, в течение многих месяцев, отыскивают и показывают нам этих «жертв птичьего гриппа», всякий раз новых. Впечатляют места, в которых неизменно «находят» этих «жертв гриппа». Вначале это были некие отдаленные и труднодоступные деревни Китая (куда, очевидно, ранее вообще не ступала нога европейца, первыми как раз и были пронырливые телевизиощики), потом – какие-то горные аулы Малой Азии, не менее далекие (и занесенные снегами) деревни Горной Турции… В общем, в поисках жертв загадочной болезни мировые СМИ проявляли просто завидную готовность лезть в самые отдаленные и труднодоступные места в мире.

Старый пиарщик не может, извините, воспринимать все это иначе как цирк – хотя, конечно, предполагаемые затраты на подобные цирковые номера также поражают воображение. В отдаленных селениях Китая, как известно, вообще отсутствует медицинская помощь как таковая – поскольку это слишком дорого для крестьян. Нам предлагают поверить, что некие врачи, отродясь не бывавшие в селениях, куда «только вертолетом можно долететь», вот так вот, невзначай, диагностировали у неведомых им крестьян «птичий грипп» – т.е. совершенно неведомую им болезнь?!

А потом – Горная Турция! Еще один «рассадник цивилизации», где врачи якобы следят за каждым чихом горных жителей! Нам говорят – «самоотверженность врачей и журналистов»; а Старый Циник – наш Пиарщик – почему-то назойливо припоминает фильм «Хвост виляет собакой» и фигурировавшие там не менее отдаленные деревни неведомой большинству цивилизованного мира Албании…

Некие Большие Пиарщики придумали, конечно, гениально: они поняли, что если ВСЕ телевизоры во ВСЕМ мире КАЖДЫЙ день будут твердить об ОДНОМ случае «заболевания» не пойми кого в отдаленном и никому неизвестном районе мира – то у ВСЕХ сложится впечталение, что В МИРЕ бушует действительно некая ПАНДЕМИЯ! И мало кто будет в состоянии понять, что речь-то идет об ОДНОМ-ДВУХ заболевших на 6 миллиардов населения планеты…

Моя дочь возмущена: «Папа! Ну как ты не понимаешь – там ведь ученые выступают! Они говорят, что грипп очень опасен!»

Что я могу сказать дочери? Рассказать ей, что ученые-вирусологи всегда с радостью расскажут об опасности вирусных инфекций, в частности, того же гриппа? Потому что, во-первых, они действительно опасны; а во-вторых, и ученым-вирусологам в нынешнем суровом мире чистогана тоже очень нужны ГРАНТЫ на исследования? Или пока не рассказывать?

Миром манипулируют, друзья мои! Старый Пиарщик с горечью должен выдать эту констатацию. Вспомним из недавнего: сначала была совершенно дикая, невероятная истерия по поводу некоего «коровьего бешенства». В разгар жуткой паники, когда в Европе почти перестали есть говяжьи бифштексы, была обнародована цифра – вероятность заразиться «коровьим бешенством» для человека, съевшего «зараженное мясо»: одна шестимиллионная или что-то около того. Всего было зафиксировано то ли два, то ОДИН случай заражения этим «бешенством» у человека – причем все равно у тех, кто работал с коровами, а не у тех, кто ел. Тем не менее – ВСЕХ английских буренок уничтожили и сожгли. Европа вздохнула с облегчением. Кто ИГРАЛ в том случае? Говорят, европейские фермеры, которые таким образом избавились от конкуренции английской говядины.

Прошло 6 лет, больше о страшном «коровьем бешенстве» никто никогда не слышал.

Потом настал черед уже «мировой пандемии» – страшной и ужасной «атипичной пневмонии»… Здесь уже много сходства с нынешним птичьим гриппом. Долгое и сладострастное обсасывание мировыми СМИ буквально КАЖДОГО случая заболевания «ужасной болезнью» В МИРЕ, скрупулезный и нагнетающий подсчет на всех языках мира – «500 заболевших… 501 заболевший… 510 заболевших…», статьи «ученых-вирусологов» в ведущих изданиях мира, в которых они говорили что-то неопределенно-угрожающее, массовая истерия в Китае, где одно время чуть не все жители больших городов ходили в марлевых повязках…

И – растворение «атипички» в небытии, случившееся разом и так же – навсегда. Только что была «страшная болезнь» – и нет. Нигде ни слова, ни звука. «Пропала».

Кто ИГРАЛ тогда?” (2006 год, 5 мая)

Потом они сделали еще один подход к снаряду – со свиным гриппом, году так в 2010. Ну и в 2020-м запустили уже по полной. Итог сегодня подвела ВОЗ – якобы 15 млн. умерших по всему миру ЗА ДВА ГОДА “эпидемии” (щедрой рукой взяли да накинули еще почти 10 млн. “умерших в связи с ковидом” – так-то у них до сих пор на сайтах ковидстата числится 6 млн.). Но и 15 млн. на 8 млрд. человек населения планеты за 2 года – практически НИЧЕГО. В рамках погрешности.