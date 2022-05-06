Мнение: Валаамский дом инвалидов и либеральные фальсификации

Валаамский дом инвалидов и либеральные фальсификации

«Это произошло чуть ли не в одну ночь. Внезапно все одинокие инвалиды исчезли. Города зачистили от этих людей. Что это была за акция, кто её исполнял — милиция, социальные работники? На наши запросы в архивы УФСБ на Литейном и на Лубянке мы получили ответы: «Таких документов нет». Но ведь была такая акция, была! И кто-то давал указание её исполнить. Одиноких, смелых и непокорных инвалидов цинично вывезли из городов. К осени 1953 года их уже не было в Москве и Ленинграде».

Эти слова звучат в «документальном» фильме Зинаиды Курбатовой «Интернат. Преданы и забыты». А вот отрывок из беседы двух либералов в передаче на «Эхо Москвы» 2009 года:

«Болтянская: Прокомментируйте чудовищный факт, когда по приказу Сталина после Великой Отечественной войны инвалидов насильно ссылали на Валаам, на Соловки, чтобы они, безрукие, безногие герои не портили своим видом праздника победы. Почему об этом сейчас так мало говорится? Почему их не называют поименно? Ведь именно эти люди кровью и ранами своими оплатили победу. Или о них теперь тоже нельзя упоминать?

Даниэль: Ну, а чего его комментировать, этот факт? Этот факт известный, чудовищный. Совершенно понятно, и почему Сталин и сталинское руководство изгнало ветеранов из городов».

И правда, зачем комментировать факт, которого в природе просто-напросто не существовало! Но который, благодаря ряду лживых СМИ, стал очень живучим антисоветским мифом, искажающим правду о ветеранах Великой Отечественной войны. Каждый год ко дню Победы обязательно всплывает очередной свидетель «страшной правды» о «сталинском концлагере» на Валааме. В последние годы этот миф, по понятным причинам, пользуется большой популярностью в украинской блогосфере.



Типичный образец либеральной пропаганды

Поэтому еще раз вспомним, что это было за учреждение.

· Дом инвалидов на Валааме был основан в 1950 году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР. Всего лишь. То есть это было решение даже не центрального руководства страны. Иосиф Виссарионович, у которого в те годы других забот хватало, скорее всего просто не знал о его существовании.

· Все, кто бывал на Валааме, должны прекрасно понимать, что даже десять тысяч человек на острове просто так не разместить, и уж тем более регулярно их там снабжать. А инвалидов войны в СССР было значительно больше. Уже из осмысления одного этого факта вытекает то, что создатели мифа о Валааме, куда якобы собрали всех инвалидов войны, с самого начала несли явный бред. Что наглядно показывает уровень их интеллектуального развития. На самом деле из архивных документов известно, что среднее число инвалидов, находившихся на Валааме, составляло около одной тысячи человек.

· Почему дом для инвалидов разместили именно здесь? Видимо, главной причиной стало наличие пустующих зданий бывшего монастыря. Как известно, после войны с жилым фондом в стране были серьезные проблемы, а тут можно было использовать добротные монастырские постройки в 2–3 этажа. То есть задача ставилась не изолировать и спрятать от людских глаз несчастных инвалидов войны, а найти наиболее экономичный вариант для их размещения.

· Является ли Валаамский архипелаг, расположенный на Ладожском озере, «страшным» для проживания местом? Ну граждане антисоветчики, вообще-то Валаамский архипелаг по меркам нашего Севера – это почти что курорт. Очень живописное место, с особым микроклиматом, с уникальными природными условиями. Не зря современная РПЦ сделана все, чтобы превратить Валаам в свою вотчину. Между прочим, местные экскурсоводы несколько лет назад любили, между делом, показывать гостям Валаама правительственные домики для отдыха важных персон, в том числе Сами Знаете Кого!



Домики на Валааме. 2015 год. Фото автора.

· По поводу утверждения, что всех безруких и безногих инвалидов отлавливали и насильно отправляли на Валаам. В свое время краевед и издатель альманаха «Сердоболь» Виталий Рыстов (интереснейшую беседу с ним можно посмотреть здесь) выпустил специальный номер альманаха, посвященный истории Валаама. В нем, со ссылками на архивные документы, доказывалось, что это было обычное социальное учреждение, все расходы на содержание которого взяло на себя государство. Просто процитирую:

«Вопреки легенде, никого на Валаам насильно не загоняли и паспорта не отбирали… Наоборот, сюда надо было ещё постараться попасть. Типичная ситуация — солдат возвращается с войны без ног, родственников нет; или есть старики родители, которым самим требуется помощь. Тогда и обращается с заявлением: «Прошу отправить меня в дом инвалидов». После этого представители местной городской (если дело в городе) или сельсоветской (если на селе) администрации производят осмотр бытовых условий. И затем подтверждают (или нет) ходатайство инвалида. И только после этого ветеран отправлялся на Валаам».

· У многих инвалидов были родственники, с которыми они переписывались. То есть никакой «тайны» из существования дома для инвалидов не делалось. Документы, сохранившиеся в личных делах инвалидов, свидетельствуют, что очень часто это были уроженцы Карелии, а из больших городов на Валаам отправляли немногих. Конечно, была и другая, специфическая категория инвалидов, которая после войны постепенно спивалась и деградировала. Увы, в жизни с людьми всякое происходит, такие люди тоже попадали в интернат. Но какую альтернативу для них предложили бы граждане антисоветчики? Только одну – оставить этих людей на улице, чтобы они окончательно спились и побыстрее умерли. Как раз именно такой либеральный подход, самый бесчеловечный и людоедский, мы могли наблюдать относительно недавно. Но в СССР государство считало нужным позаботиться обо всех.

· Чем занимались инвалиды на Валааме? Кто мог, работал на огороде, собирал ягоды и грибы, ловил рыбу в Ладоге. Из архивных документов известно, что молоко и часть продуктов поступали в дом инвалидов из своего подсобного хозяйства. На острове было три бани, прачечная, контора, амбулатория, парикмахерская, кладовая, библиотека и читальный зал, красный уголок, сапожная мастерская, две швейные мастерские, четыре кухни и столовые.

Зачем там были мастерские? Как показывают архивные документы, одной из задач домов инвалидов было дать обеспечиваемым доступную им профессию. С Валаама направляли на курсы счетоводов и сапожников, то есть пытались при возможности дать человеку возможность трудиться. И значит – вернуться к нормальной жизни.

· Еще про обеспечение из статьи в альманахе «Сердоболь»: «Закупали одежду: пальто зимнее — 200шт.(х500руб), полупальто зимн. мужское — 200 шт.(хЗ00руб), пальто осеннее — 200 шт.(З00 руб), тужурки мужск. — 100(х450руб ), кофты вязаные — 300 шт. (х50руб ), валенки — 500 шт.(х160руб.), костюмы х/б- 500шт.(х140руб.)…» Всего 35 наименований на сумму 495 тыс. руб».

Досуг инвалидов предусматривал показ кинофильмов, проведение лекций и концертов, включая даже приезжие гастроли артистов. Последние посещали интернат не часто, всего 3 раза в год.

Конечно, все это не могло совсем уж облегчить жизнь людей, навсегда потерявших свое здоровье. Судьба у них трагическая. Наверняка не все было хорошо, в интернате могли быть какие-то недочеты и даже злоупотребления, проявления равнодушия и грубости к бывшим фронтовикам. Все, как всегда и везде. Но так или иначе, смысл создания дома для инвалидов войны на Валааме совершенно иной, чем это утверждает либеральный миф. Нужно было хоть как-то помочь этим людям. Дать им крышу над головой, питание, одежду и элементарное медицинское обслуживание. Ведь в каждом отделении дома для инвалидов был врач и квалифицированные медсестры. Конечно, уровень медицины того времени не позволял многим реально помочь. С другой стороны, даже современная медицина очень часто бессильна при тех травмах и контузиях, с которым лежали самые тяжелые пациенты в отделение для психохроников.

Можно порассуждать на тему того, что средств было выделено мало. Наверное, это так. Однако и страна наша тоже была небогатой, при этом ее доходы не уходили тогда на миллиардные счета в зарубежных офшорах, 150-метровые яхты и обучение деток элиты в престижных английских вузах.

ПОСТСКРИПТУМ. Все-таки расскажу страшную историю, связанную с этим интернатом.

Валаамский интернат, как учреждение с длительной историей, существует до сих пор. Еще в 80-х годах его перевезли в Видлицу, это мой родной Олонецкий район. В новое, специально построенное здание. Знаю со слов очевидцев, что многие из тогдашних его старожилов ехать на «большую землю» не хотели, жить на острове им больше нравилось.

С 80-х годов обеспечиваемый контингент учреждения постепенно сменился. Участники войны умирали и в дом-интернат начали поступать совсем другие люди. В 90-е это были одинокие бабушки, которых бросили дети, ушедшие в «рынок». В других случаях их сыновья в то славное время свободы и демократии попросту спились. У кого-то их вообще убили, и присматривать за пожилыми людьми опять же было некому. А с другой стороны, на обеспечении Видлицкого интерната оказались и дедки, у которых большая часть жизни прошла на зоне. Понятно, что родственникам подобные персонажи тоже были не очень нужны.

Вот эта последняя категория трясла деньги со старушек себе на выпивку, дралась между собой, кажется кого-то даже резали. Автор этих строк в конце 90-х был корреспондентом районной газеты и мог читать в Олонецком РОВД суточные криминальные сводки по району. Был период, когда Видлицкий дом-интернат фигурировал в них с пугающей регулярностью. А ведь в милицейские сводки попадало далеко не все! Теперь представьте чувства простой деревенской бабушки, труженицы, оказавшейся на старости лет одинокой и в подобной обстановке. «Святые 90-е». Вот про что хорошо бы лишний раз напомнить!

(с) А.Степанов

https://zen.yandex.ru/media/id/61f99f5445d7cf4c77c2c8f4/valaamskii-dom-invalidov-stalinskii-konclager-ili-socialnoe-uchrejdenie-6272953fe508b57799039464?&

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