США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине

Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».

В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.

Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей РФ и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, сообщил Кирби.

Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.

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