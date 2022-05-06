 

Москва указала на нарушение Вашингтоном соглашения с ООН

06.05.2022, 2:15, Новости дня
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США последовательно нарушают обязательства в рамках ООН и хотят усилить конфронтацию с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщается на сайте МИДа, «власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие». Визы не выдали членам российской делегации, которые должны были принять участие в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

МИД считает, что США проводят «последовательную линию», стремясь «любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке». При этом Вашингтон допускает «серьезное нарушение взятых на себя обязательств в рамках» соглашения между ООН и США «относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций от 31 октября 1947 года». «Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», – сообщила Захарова.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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