Москва указала на нарушение Вашингтоном соглашения с ООН

США последовательно нарушают обязательства в рамках ООН и хотят усилить конфронтацию с Россией, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как сообщается на сайте МИДа, «власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие». Визы не выдали членам российской делегации, которые должны были принять участие в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

МИД считает, что США проводят «последовательную линию», стремясь «любой ценой нарастить конфронтацию с Россией, заблокировав ее представителям возможность полноценной работы на ооновской площадке». При этом Вашингтон допускает «серьезное нарушение взятых на себя обязательств в рамках» соглашения между ООН и США «относительно месторасположения Центральных учреждений Объединенных Наций от 31 октября 1947 года». «Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», – сообщила Захарова.

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