 

НАТО выразило готовность разместить дополнительные силы вокруг Швеции

06.05.2022, 2:15, Новости дня
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НАТО может разместить дополнительные силы вокруг Швеции до того, как она вступит в альянс, сообщил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Столтенберг сказал, что Швеция «будет находиться в переходном периоде с того момента, как подаст заявку и до тех пор, пока не станет членом» НАТО. Альянс может разместить дополнительные силы на побережье Балтийского моря и на прилегающих к Швеции территориях, передает РИА «Новости» со ссылкой на SVT.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби выразил уверенность, что США «нашли бы возможность снять любые озабоченности» Швеции и Финляндии «относительно промежутка времени с подачи заявки на вступление в НАТО и до их потенциального вступления в альянс». По его словам, Вашингтон «решительно поддерживает политику открытых дверей НАТО». При этом он заверил, что США «не стали бы вмешиваться» в процесс принятия решения властями Швеции и Финляндии по вопросу вступления в НАТО, передает ТАСС.

Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что сейчас США не видят каких-либо угроз Швеции и Финляндии на фоне напряженной обстановки в Восточной Европе. 

Напомним, Британия и США пообещали Швеции и Финляндии защиту от РФ до вступления в НАТО. По данным СМИ, Финляндия и Швеция намерены вступить в НАТО летом 2022 года. Москва подчеркивала, что вступление Швеции и Финляндии в Североатлантический альянс несет риск для стабильности на севере Европы, тем более что членство в НАТО не способно укрепить их национальную безопасность. Россия официально предупредила Финляндию и Швецию о последствиях их возможного вступления в НАТО.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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