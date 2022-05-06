 

Мнение: Почему нами управляют инородцы или психопаты

06.05.2022, 2:00, Разное
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(Хроники больной нации)

В рамках наших “Русских теорий” продолжаем изучать тайны русского общества и русского менталитета. Сегодняшний вопрос – один из самых насущных, во всяком случае, его часто поднимают русские националисты. Почему русским людям обычно так не везет с начальством – что в политике, что в бизнесе? Почему в руководстве все время оказываются люди других национальностей, а не русские? А если начальник – русский, то и он чаще всего какой-то “не такой”: хам, психопат, неуч… Почему выбирают или “чужаков”, или наихудших? Нет ли в этом какого-то всемирного заговора?

Наша теория позволяет дать на этот конспирологический вопрос вполне научный ответ: нет, дело не в каком-то всемирном еврейско-масонском заговоре, не в работе ЦРУ и английской разведки. Ситуация обусловлена психологическими особенностями нашей могучей, но весьма своеобразной русской нации. Попросту говоря – ДЛЯ НАС такая ситуация наиболее естественна… К сожалению.

Ссылка на ролик с предыдущей теорией – о русских доносах: https://youtu.be/noH9DkeaIpI

Источник: Размышления вольного социолога



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