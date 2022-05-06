Мнение: Про часть пирога

Если посмотреть не только фильм "Моя часть пирога" (2011, реж. Седрик Клапиш), но и отзывы на него, можно увидеть любопытное социальное явление.

Большинство зрителей пишут, что фильм очень романтичный и трогательный, а финал не совсем понятный, но очень добрый. Или: героиня добрая и нежная, а финал философский.

Любопытное социальное явление заключается в том, что фильм этот жесткий, героиня – преступница, а финал пугающий.

И то, что большинство зрителей ничего такого не заметили, настораживает.

В фильме мать троих детей теряет работу, потому что завод на котором работала она и еще множество людей, прекращает свое существование. Она едет в Париж и устраивается домработницей к состоятельному биржевому брокеру. Он богатый, но взбалмошный, умеет делать деньги из воздуха, но с женщинами у него проблемы. Поэтому героиня становится няней и его маленькому сыну и ему самому, воспитывает его, а в какой-то момент даже оказывается у него в кровати.

В этот момент она узнает, что это он – виновник того, что их завод был уничтожен, а чуть позже становится свидетельницей его циничного разговора с приятелем, где он рассказывает, как переспал с горничной и обещает интересных подробностей.

Обида маленького человека большой волной вскипает в ней.

Она похищает его маленького ребенка и увозит его в своей маленький город, решив наказать мерзавца.

Что она собирается сделать с мальчиком, так до конца и не понятно. Она сообщает хозяину, что увезла сына и приглашает приехать в ее город.

Но когда он приезжает с полицией и полиция надевает на нее наручники и пихает в полицейскую машину, из клуба вываливает толпа, прознавшая, что к ним пожаловал виновник их массовой безработицы. Они гонят провинившегося богача к морю, а полицейскую машину блокируют и поднимают на руках. Героиня счастлива. Она стала Флойдом при жизни, а чувствует себя Жанной де Арк.

В общем, это настоящая героиня нашего времени.

Нашего времени, в котором толпе плевать на законы, толпа может вершить самосуд, воровать детей и переворачивать полицейские машины.

Смотрели фильм, друзья?

И, даже если не смотрели, как думаете, о каком социальном явлении говорит то, что в большинстве отзывов финал назван не очень понятным, но добрым?

И что значит название фильма?