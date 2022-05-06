Мнение: Про часть пирога
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Если посмотреть не только фильм "Моя часть пирога" (2011, реж. Седрик Клапиш), но и отзывы на него, можно увидеть любопытное социальное явление.
Большинство зрителей пишут, что фильм очень романтичный и трогательный, а финал не совсем понятный, но очень добрый. Или: героиня добрая и нежная, а финал философский.
Любопытное социальное явление заключается в том, что фильм этот жесткий, героиня – преступница, а финал пугающий.
И то, что большинство зрителей ничего такого не заметили, настораживает.
В фильме мать троих детей теряет работу, потому что завод на котором работала она и еще множество людей, прекращает свое существование. Она едет в Париж и устраивается домработницей к состоятельному биржевому брокеру. Он богатый, но взбалмошный, умеет делать деньги из воздуха, но с женщинами у него проблемы. Поэтому героиня становится няней и его маленькому сыну и ему самому, воспитывает его, а в какой-то момент даже оказывается у него в кровати.
В этот момент она узнает, что это он – виновник того, что их завод был уничтожен, а чуть позже становится свидетельницей его циничного разговора с приятелем, где он рассказывает, как переспал с горничной и обещает интересных подробностей.
Обида маленького человека большой волной вскипает в ней.
Она похищает его маленького ребенка и увозит его в своей маленький город, решив наказать мерзавца.
Что она собирается сделать с мальчиком, так до конца и не понятно. Она сообщает хозяину, что увезла сына и приглашает приехать в ее город.
Но когда он приезжает с полицией и полиция надевает на нее наручники и пихает в полицейскую машину, из клуба вываливает толпа, прознавшая, что к ним пожаловал виновник их массовой безработицы. Они гонят провинившегося богача к морю, а полицейскую машину блокируют и поднимают на руках. Героиня счастлива. Она стала Флойдом при жизни, а чувствует себя Жанной де Арк.
В общем, это настоящая героиня нашего времени.
Нашего времени, в котором толпе плевать на законы, толпа может вершить самосуд, воровать детей и переворачивать полицейские машины.
Смотрели фильм, друзья?
И, даже если не смотрели, как думаете, о каком социальном явлении говорит то, что в большинстве отзывов финал назван не очень понятным, но добрым?
И что значит название фильма?
Источник: Эволюция
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