Нейтральные тона или геометрический принт: удобные и стильные трикотажные брюки сезона

Однотонные или с принтом удобные трикотажные брюки заставят забыть о джинсах весной и летом 2022 года. Расклешенные книзу, с высокой посадкой – это самая выгодная для фигуры модель, которая к тому же не стесняет движений и ничем не ограничивает комфорт. Эта альтернатива джинсам идеально подходит для городского стиля.

Трикотажные брюки с высокой талией отлично подчеркивают фигуру и хорошо вписываются практически в любой гардероб. Для создания минималистичного образа можно выбрать однотонные модели черного или бежевого цвета, которые никогда не выйдут из моды.

Если хочется более смелых сочетаний, можно сделать ставку на тотал-лук в ярких тонах. Всегда можно найти тот вариант, который лучше всего подойдет к гардеробу.

С пляжа в город

Трикотажные штаны в стиле Нью-Йорк, которые подходят и для пляжа, и для города, особенно придутся по вкусу минималисткам. Они выполнены в нейтральных оттенках: бежевом, верблюжьем, ванильном, облегают тело, но не стягивают его, имеют высокую посадку, которая всегда улучшает фигуру. Носить их можно с кроссовками и сандалиями в неформальной обстановке и надевать с балетками или туфлями Мэри Джейн на торжественные мероприятия.

Яркие цвета

Весенне-летний гардероб 2022 года отходит от нейтральных и сдержанных оттенков, предлагая взрыв цветов: оранжевого, фуксии, зеленого, синего электрик. Слегка расклешенные трикотажные брюки оранжевого цвета с эффектом помятости и высокой талией – идеальный вариант, чтобы оживить базовые вещи.

Двойка, связанная спицами или крючком

Изысканная двойка, связанная на спицах или крючком, – отличная замена джинсам и футболке. Белый непринужденный комплект, состоящий их удобных брюк и верха с V-образным вырезом, может быть дополнен зеленой сумкой с короткой юбкой и кроссовками.

Самый удобный комбинезон

Свободный комбинезон из трикотажа по праву можно отнести к самой удобной одежде. В нем так же комфортно, как в платье макси, но при этом он более универсален.

Шоколадно-коричневый комбинезон с эффектным вырезом на шее может быть как повседневным нарядом, так и одеждой для города, фестиваля и даже для работы, где нет строго дресс-кода. Другой вариант – свободная серая вязаная модель с V-образным вырезом.