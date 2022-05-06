 

Independent – цены на нефть растут на фоне объявления Европы о потенциальном эмбарго на импорт из России

06.05.2022, 1:05, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В среду нефть марки Brent подскочила в цене на 3,8%, то есть до $108,97 за баррель, после объявления Европейской комиссии шестого пакета антироссийских санкций, передаёт The Independent. Эксперты предупреждают, что введение полного запрета на импорт российской нефти, против которого на предложенных условиях уже выступили в ряде стран ЕС, грозит значительным ростом цен на топливо по всей Европе.


AP

Цены на нефть подскочили после того, как Европейский союз объявил о планах полностью запретить импорт нефти из России, чтобы заставить президента Владимира Путина «заплатить высокую цену» за спецоперацию на Украине, пишет The Independent. 

В среду председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен представила пакет антироссийских санкций, который включает в себя поэтапное эмбарго на поставки нефти, а также санкции против Сбербанка, в попытке «закрепить изоляцию России».

В рамках шестого пакета санкций ЕС намерен прекратить поставки российской сырой нефти в течение шести месяцев, а к концу года — и нефтепродуктов. Ранее Брюссель уже решил ввести полный запрет на импорт российского угля. Блок также планирует исключить Сбербанк из системы SWIFT и запретить вещание в Евросоюзе трём крупным российским госканалам. Кроме того, предполагается введение ограничений против высокопоставленных российских военных и других лиц, «совершивших военные преступления».
 
Впрочем, эксперты предупреждают, что столь масштабные санкции грозят серьёзным ростом цен на топливо для автомобилистов и предприятий по всей Европе, которые уже пострадали от рекордного роста расходов.

Так, уже вчера на фоне новостей о потенциальном эмбарго цена нефти марки Brent, ключевой международный ценовой ориентир, подскочила на $4, то есть на 3,8%, до $108,97 за баррель. Как напоминает издание, Европа ежедневно импортирует около 3,5 миллионов баррелей российской нефти и нефтепродуктов, а также зависит от поставок газа из Москвы.

Однако фон дер Ляйен признала, что будет трудно добиться поддержки плана от всех 27 стран — членов Евросоюза. Это связано с тем, что некоторые страны, в том числе Венгрия и Словакия, заявили, что не согласятся на полный запрет поставок нефти из России.

«Мы решаем проблему нашей зависимости от российской нефти. И давайте говорить начистоту: это будет нелегко, потому что некоторые страны-члены сильно зависят от российской нефти. Но мы просто обязаны над этим работать», — сказала глава Еврокомиссии.

Как пишет The Independent, на трудность достижения консенсуса указывают слова министра торговли Чехии Юзефа Сикелы, который в среду пожаловался, что предложение не предполагает справедливого распределения его негативного влияния по Европе. «Для нас это проблема», — добавил Сикела, уточнив, что Прага всё ещё изучает предложение.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.03 / Мнение: Вопросы собственности

24.05 / Лера Кудрявцева вступилась за дочь певицы Славы из-за травли в Сети

16.03 / Мнение: Средняя зарплата в России выросла на 8 процентов?

16.08 / Мнение: Битва при Каламазу

23.09 / Что Лукашенко сказал на тайной инаугурации: Цветная революция в Белоруссии провалилась

05.04 / Женщина перед разводом – Личное мнение

18.10 / Пожилые женщины страдают от синдрома «разбитого сердца» в 10 раз чаще мужчин

27.06 / Пугачева благословила Волочкову на исполнение своего хита

12.12 / Боль грызет нас изнутри

26.06 / “Нестабильное состояние”: Бари Алибасов попал в психиатрическую больницу

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика