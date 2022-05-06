Пьяный конфликт закончился взрывом гранаты в Ростовской области

В Куйбышевском районе произошел взрыв «предмета, схожего с гранатой», два человека госпитализированы, информирует главк МВД по Ростовской области.

Как сообщило ведомство, вечером 3 мая жители хутора Крюково сообщили в полицию, что произошел хлопок и, возможно, есть пострадавшие. Выяснилось, что «после распития спиртных напитков между местными жителями произошел конфликт». Один из участников конфликта «вынес из дома предмет, схожий с гранатой, и привел его в действие». Два человека «получили осколочные ранения». Подозреваемый задержан, открыто уголовное дело по статье о незаконном хранении взрывных устройств, передает РИА «Новости».

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