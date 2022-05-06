Зеленский пригласил Буша на Украину

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе видеоконференции пригласил экс-главу американского государства Джорджа Буша-младшего посетить Украину, сообщил офис президента Украины.

Зеленский пригласил Буша «посетить Украину в удобное для него время». Зеленский сказал, что для него «большая честь познакомиться» с Бушем, он поблагодарил США и американский народ, отметив, что видел, как «люди в США относятся» к Украине «в соцсетях, они выходят на улицы, поддерживают Украину с флагами», передает ТАСС.

Буш сообщил Зеленскому: «Ваша отвага очень важна для дальнейшего успеха. Если вы будете так делать то, что вы делаете, у вас всегда будет наша поддержка, если вы будете продолжать бороться так, как сейчас». Зеленский в ответ сказал, что «американцы откровенны, открытые люди». «У нас общие ценности. Я чувствую, что это от сердца», – сообщил украинский лидер.

Напомним, Зеленский считает, что его американский коллега Джо Байден должен посетить Украину. Однако, как сообщили в Белом доме, «планов поездки президента» на Украину «нет».

—