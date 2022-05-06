 

Женщины-подделки – Личное мнение

06.05.2022, 0:25, Разное
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Зачем женщины так бездарно косплеят друг друга? Почему Самойлова хочет быть как Кайли Дженнер, а Кардашьян — как Монро?


Фото: Соцсети

Тётки, почему вам самих себя — недостаточно?

Какая заноза засела в вас, что между тем, чтобы быть собой, и тем, чтобы быть подделкой под кого-то ещё, вы выбираете второе?

Возьмём Кардашьян: на кой чёрт ей потребовалось впихивать жопу в секонд-хенд, пусть и с плеча самой Монро?

На кой чёрт в течение 10 часов выжигать пергидролем свои великолепные тёмные волосы и лепить к ним прядь волос прославленной голливудской покойницы? Да, Ким действительно это сделала.


Фото: Соцсети

Дорогие мои женщины, может, хватит? Может, пора, наконец-то, воспользоваться привилегией, данной вам при рождении: быть собой?

Внутреннюю пустоту нельзя заполнить образом другой женщины. Её, в принципе, ничем нельзя заполнить, кроме себя самой.

Что вы из себя представляете? Из чего состоит ваш внутренний мир?

Источник: Лена Миро



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