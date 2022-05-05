Китай обвинил НАТО в провоцировании конфликта в Европе

Распространение НАТО на восток не только не сделало Европу безопаснее, но и «посеяло семена конфликта», сообщил постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь.

Как сообщил представитель Китая на заседании СБ ООН, НАТО называет себя оборонительным альянсом, но «вопреки декларируемой сути» оно «целенаправленно развязывает войны против суверенных государств». Действия НАТО ведут к «колоссальным потерям среди населения и гуманитарным катастрофам», передает РИА «Новости».

Чжан Цзюнь подчеркнул, что поставки оружия Украине «не принесут мир, в конфликте не может быть победителей». По его словам, «признаки затягивания и расширения конфликта вызывают беспокойство». Пекин считает, что «диалог и переговоры являются единственным и неизбежным способом положить конец разногласиям», передает ТАСС.

Напомним, представитель МИД Китая Чжао Лицзянь опубликовал в своем Twitter две карты НАТО 1990 и 2019 годов и высмеял обещание о нерасширении альянса на восток, данное бывшим государственным секретарем США Джеймсом Бейкером.

1 февраля президент РФ Владимир Путин после переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном обвинил НАТО в нарушении обещания не продвигать инфраструктуру на восток. Он также предупредил об угрозе конфликта РФ и НАТО при вступлении Украины в альянс.

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