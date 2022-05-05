 

«Лукойл» назвали наиболее вероятным покупателем заправок Shell

05.05.2022, 23:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Англо-нидерландская Shell близка к продаже своего заправочного бизнеса в России, АЗС может купить «Лукойл», сообщают источники.

Сотрудникам российского офиса Shell сообщили, что покупатель уже есть, хотя сделку пока не заключили. По ее условиям, заправки продают с персоналом, которому сохранят нынешние зарплаты до конца года, пишет Forbes.

В Shell подтвердили переговоры с «независимыми заинтересованными сторонами», которые проходят в полном соответствии с санкциями, законами и правилами стран, где работает компания. В РФ у Shell более 370 АЗС в 28 городах (часть работает по франшизе).

Один из участников топливного рынка заявил, что к бизнесу Shell присматривалось несколько игроков, в том числе «Лукойл». В российском офисе Shell также считают, что Лукойл» – наиболее вероятный покупатель. При этом Shell вместе с АЗС хочет передать и свой завод по производству смазочных материалов вместе с долгами – предприятие, как и АЗС, находится на балансе ООО «Шелл нефть», кредиты которого составляют 9 млрд рублей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03 / Австрийская врачебная палата поддержала закупку «Спутника V»

18.07 / В Японии исчез спортсмен из Уганды, не прошедший отбор на Олимпиаду. Нашли его записку

07.01 / Депутат партии Зеленского призвал к прямым закупкам газа у России

16.06 / Нефть подорожала после выхода данных о резком снижении запасов в США

29.09 / С 1 октября в Украине будут только электронные больничные – Радуцкий

25.11 / Порошенко потребовал от Зеленского пригрозить «адскими санкциями» России

17.10 / «Эффект Греты» – европейцы всё чаще предпочитают поезда самолётам

19.06 / Смертность от COVID-19 в РФ за два дня выросла на 14%

12.08 / ООН готовится к голосованию по оружейному эмбарго в отношении Ирана

20.07 / Трамп сравнил Чикаго с Афганистаном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика