Мнение: В Испании задержали Шария

СБУ заявляет, что в Испании местные спецслужбы по запросе шайки Зеленского задержали украинского блогера Шария.

Мриют, что в перспективе его могут выдать на Украину, где на Шария заведено 2 уголовных дело.

Шарий на выборах 2019-го года топил за Зеленского против Порошенко, потом против Зеленского.

Классическая история о том, как выбор из двух сортов говна ни к чему не приводит. Теорема Эскобара в очередной раз подтверждена.

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