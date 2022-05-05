Мнение: В Испании задержали Шария
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СБУ заявляет, что в Испании местные спецслужбы по запросе шайки Зеленского задержали украинского блогера Шария.
Мриют, что в перспективе его могут выдать на Украину, где на Шария заведено 2 уголовных дело.
Шарий на выборах 2019-го года топил за Зеленского против Порошенко, потом против Зеленского.
Классическая история о том, как выбор из двух сортов говна ни к чему не приводит. Теорема Эскобара в очередной раз подтверждена.
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Источник: Colonel Cassad
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