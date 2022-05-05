 

Володин: разговоры о ненужности спецоперации – предательство по отношению к российским солдатам

05.05.2022, 22:47, Разное
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После того, как началась спецоперация на Украине, некоторые молодые люди, специалисты своего дела, например, айтишники, покинули Россию за, как им показалось, лучшей жизнью. Однако они, вероятно, не знают, что в стране создаются все условия ведения бизнеса, для представителей прогрессивных профессий.

В эфире радио “Комсомольская правда” председатель Государственной Думы Вячеслав Володин рассказал о беспрецедентных налоговых льготах. “Предприятия освобождены от уплаты налога на прибыль на ближайшие три года. Если брать страховые отчисления, они снижены до 7,6% (до этого было 14, а все платят 30%). Если говорить о конкретном человеке, отсрочка от призыва. Это льготная ипотека в 5% (а у нас с вами обычная льготная ставка на новостройки– 9%)”, – подчеркнул депутат.

По словам политика, сейчас те, кто покинул Россию, должны осознавать, что их будут заставлять отречься от своей Родины. В пример он привел артистку Анну Нетребко, которая выступила против спецоперации. Мол, уже после осуждения действий российских войск с нее потребовали определенных заявлений и увязали все с концертами и выступлениями.

В продолжение мысли Вячеслав Володин обозначил: любые разговоры о ненужности спецоперации на Украине являются предательством по отношению к российским солдатам и офицерам. “Тот, кто
любит свою страну, в такой ситуации уезжать не будет. Тот, кто понимает, что происходит,
не будет уезжать, он, наоборот, вернется”, – считает спикер ГД.



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