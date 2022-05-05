Самый практичный микротренд лета: выбираем модные джинсы с подворотами и учимся подворачить те, что уже есть в шкафу

Подворачивать джинсы начали несколько лет назад, и сегодня подвернутые штанины – обычное явление. В 2022 году этот прием стал трендом. Он помогает показать тонкие щиколотки, сделав тем самым фигуру зрительно более утонченной. Подвороты помогают привлечь внимание к ногам и сделать образ девушки более загадочным.

Как правильно подворачивать

Важно знать, что подвороты для разных видов джинсов будут отличаться по ширине и технике подворачивания. Если придерживаться советов ниже, можно всегда выглядеть стильно.

Итак, как завернуть штанины в зависимости от модели:

Прямые штанины. В этом случае подвернуть можно один или два раза, оптимальная ширина – 3-6 см. Этот вариант отлично подходит для создания образа в прованском или морском стиле. Широкие штанины. Такие джинсы обычно не подворачивают, такой прием характерен разве что для стиляг, которые выбирают стиль хиппи 70-х годов. Загибают один раз на ширину около 3 см и проглаживают утюгом, чтобы форма держалась. Узкие джинсы прямого кроя. Такая модель идеально подходит для подворотов. Ширина манжеты небольшая – 1,5-3 см. Классическая модель. Тут важно помнить, что подвороты на классических длинных джинсах визуально укорачивают силуэт. Невысоким девушкам лучше отказаться от такого варианта. Скинни. Зауженные и сильно прилегающие джинсы нередко бывают длинными и собираются гармошкой на лодыжке. Не стоит делать на них отвороты на лицевую сторону. Скинни лучше загнуть внутрь и прогладить утюгом, чтобы подгиб лучше держался.

Из широких джинсов сделать узкие

С помощью подворачивания можно из широких штанов сделать узкие, причем буквально за две минуты. Сначала нужно определиться с их будущей шириной, затем выполнить следующие шаги:

Внизу штанины сделать небольшую складку, по форме напоминающую вытачку. Подвернуть ее как будто внутрь загиба. Сделать второй подворот, чтобы низ штанин не расправлялся.

Также можно скатать низ валиком, но узкие подвороты не следует делать слишком высокими, иначе получится детский вид.

Подвороты с носками

Нередко обувь носят с носками, чтобы избежать натирания. Но как с носками будут смотреться подвороты? Для закрытой обуви – слипонов, кроссовок, ботинок, мокасин – лучше всего выбрать укороченные носки, которые будут лишь слегка видны из-под ботинок. Также хорошо подойдут следки, которые позволят хорошо выглядеть и в то же время уберегут ноги от мозолей.

Хотя есть среди молодежи такие модники, которые подворачивают джинсы для того, чтобы продемонстрировать яркие красивые носки. Такой вариант тоже возможен, главное, чтобы носок закрывал открытый участок ноги и был выше нижнего края штанин.

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Стильные образы

Если штаны правильно подвернуть, они сделают образ более заметным и свежим. Также важно уметь сочетать подвернутые джинсы с другими предметами гардероба.

С подвернутыми штанинами хорошо смотрится почти все. Из летних вариантов можно рассмотреть футболку, кроп-топ, жакет, блузу из шифона. Для прохладной погоды подойдет свитшот, кофта с принтом, трикотажный свитер.

Более ответственного подхода требует обувь. Итак, что надевать под джинсы с манжетами:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь Скинни, легинсы, джегинсы, которые подвернуты несколько раз, хорошо будут смотреться с туфлями с толстым каблуком и холщовыми кроссовками. Темно-синие и черные штаны отлично подходят для более прохладной погоды. Их в этом случае можно носить с ботильонами или ботинками. Джинсы светло-голубого цвета можно носить с балетками со шнуровкой и босоножками. К штанам, загнутым на один-два сантиметра, хорошо подойдут модели обуви на небольшой платформе или на плоской подошве.

Важно запомнить, что с джинсами с двойным подворотом лучше всего будут смотреться ботинки или туфли на шпильке или толстом высоком каблуке.

Одеваться можно по готовым образам, но гораздо более интересно создавать свои неповторимые модные луки. При этом необходимо запомнить, как правильно комбинировать покрой штанов с видом подворота.