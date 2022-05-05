Двойная подводка – бьюти-тренд 2022: как сделать модный макияж глаз (советы и идеи)

Двойная подводка для глаз стала одним из самых крутых бьюти-трендов 2022 года. При этом модницы могут выбрать любой вариант: от классической двойной подводки глаз до очень оригинальной и супергламурной двойной стрелки. Вот несколько идей с фотографиями для вдохновения.

Преимущества подводки

Подводка для глаз является одним из самых любимых и в то же время самых недооцененных средств для декоративного макияжа. Многие девушки любят ее и хотели бы использовать для создания своих образов, но боятся сделать что-то не так. Но не стоит ограничивать себя, нужно рисковать и постоянно пробовать что-то новое.

Подводка для глаз выходит за рамки трендов и тенденций, поэтому является идеальным союзником для создания супер гламурного и оригинального макияжа глаз, с помощью которого можно дать волю своему творчеству и воображению.

Главный тренд 2022 года

Просматривая социальные сети, вы наверняка заметили, что двойная подводка для глаз действительно полюбилась многим экспертам :от крутых визажистов до популярных звезд с мировым именем. Вот всего несколько имен. Всемирно известные визажисты, такие как Никки де Ягер и Патрик Та, а также такие звезды, как Люси Бойнтон, которая является большой поклонницей градиентного макияжа и самых оригинальных образов.

Двойная подводка для глаз имеет большое достоинство. Она позволяет делать действительно творческий и индивидуальный макияж, который позволяет больше не беспокоиться о совершенстве образа и при этом воплощать в реальность все пожелания. Двойная подводка, по сути, требует рисования либо двух хвостов на одном веке либо одного на верхнем веке и одного на нижнем, создавая таким образом гламурный и эффектный взгляд.

Многие визажисты советуют всегда использовать подводку для глаз высшего качества, которая оставляет максимально четкую линию за одно движение руки, легко наносимую и стойкую.

Перекрывающаяся двойная подводка

Классическую двойную подводку можно сделать двумя разными способами: двумя линиями перекрывающейся подводки с одним завершающим хвостиком или с двойным хвостиком.

Второй вариант характеризуется одной довольно толстой линией подводки одного или двух разных цветов, которая заканчивается двумя хвостиками для еще более усиленного эффекта кошачьего глаза, способного оптически удлинить глаза.

В качестве альтернативы вы можете наложить две линии подводки двух разных цветов, которые затем сольются в один хвостик стрелки.

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Этот тип двойной подводки очень хорошо подходит для создания внутреннего уголка, чтобы получить чувственный взгляд. Выберите два цвета, которые хорошо сочетаются друг с другом, например, приятный коричневый и ярко-бронзовый или золотой цвет, или два контрастных оттенка, например, белый и черный, красный и фиолетовый и так далее.

Верхняя и нижняя линии

Второй вариант подразумевает наличие линий на верхней и нижней части века.

Первая линия проводится с верхнего внешнего края глаза вдоль века, а вторая – вдоль нижнего внешнего края глаза. Обе линии должны заканчиваться хвостиком, поэтому в итоге у вас их будет два: один верхний и один нижний.

Многим визажистам нравится эффект, создаваемый путем проведения линии вдоль более толстой верхней линии и тонкой нижней. Благодаря этому можно достичь изысканного и шикарного результата.

Вы можете экспериментировать не только с толщиной и расположением стрелок, но и с цветами. Двойная подводка позволяет создавать простые или более сложные образы в зависимости от вашего вкуса, ловкости и предстоящего события. Вы можете выбрать классическую черную подводку для глаз или поиграть с цветами и текстурами. Сейчас существует широкая палитра цветов подводки для глаз, при этом есть и мерцающие варианты для более торжественных событий.