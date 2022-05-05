 

При теракте в Израиле погибли три человека

05.05.2022, 22:04, Новости дня
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Три человека убиты и двое получили серьезные ранения при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит.

«Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения: двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и еще один человек получил легкие ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал.

По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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