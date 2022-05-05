При теракте в Израиле погибли три человека
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Три человека убиты и двое получили серьезные ранения при нападении террориста в городе Эльад в центральной части Израиля, нападавший убит.
«Теракт в День независимости: трое человек убиты и двое тяжело ранены в Эльаде. Двое подозреваемых, вооруженных топором и огнестрельным оружием, прибыли на площадь Ибн Гвироль в городе, а затем в парк Амфи. В результате погибли три человека, еще четверо получили ранения: двое в тяжелом состоянии, один в состоянии средней тяжести и еще один человек получил легкие ранения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на 13-й канал.
По сообщению телеканала, муниципалитет попросил жителей запереться в домах. Полиция преследует белую машину, на которой, предположительно, скрылись нападавшие.
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