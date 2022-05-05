 

США открестились от участия в выборе Украиной целей на поле боя

05.05.2022, 22:04, Новости дня
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Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, но не снабжает его информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

Кирби подтвердил, что США «предоставляют разведывательную информацию о поле боя» с целью «помочь украинцам защитить свою страну». При этом он подчеркнул, что американская сторона «не предоставляет разведывательную информацию о местоположении старших военачальников на поле боя». Кроме того, как заверил Кирби, США «не участвуют в выработке решений о выборе целей ударов украинских вооруженных сил», передает ТАСС.

Пресс-секретарь заявил, что «у украинцев имеется намного больше информации», чем у Пентагона, и «собственные эффективные способы сбора разведывательной информации». Киев «комбинирует информацию» от США и других стран с украинской, после чего «принимает собственные решения и принимает собственные действия», сказали в Пентагоне.

Напомним, New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц заявила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. По информации издания, «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии», но не предоставляют Киеву «данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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