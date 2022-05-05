Шарий рассказал об украинской слежке «с вертолетов» за ним в Испании

Украинский блогер Анатолий Шарий, задержанный в Испании по подозрению в государственной измене на Украине, рассказал, как его выслеживала Служба безопасности Украины.

По словам Шария, он «ожидал полностью, что это произойдет», и «знал, какое будет развитие у данной ситуации». «Мы отлично знали, чем занимается украинская власть, – сообщил блогер. – Все произошло один в один как мы думали». Он заявил, что «ловить» его «надо было сильно – с вертолетов, говорят, высматривали, и с собаками вынюхивали». При этом Шарий не считает, что стоит «сравнивать с Ассанжем», у которого «другая ситуация». «Повторюсь, все, что я ожидал – я увидел», – приводят его слова «Известия».

В четверг СБУ сообщила, что Шарий задержан в Испании. Пресс-служба национальной полиции Испании подтвердила эти сведения. В Испании его оставили на свободе под подписку о невыезде. Шарий – основатель «Партии Шария», деятельность которой была остановлена по решению СНБО Украины после начала спецоперации РФ на Украине. Блогер имеет статус политического беженца, проживает в Европе.

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