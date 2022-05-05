Мнение: Почему Шарий не едет в Россию?

Пишут, что в Испании по запросу СБУ задержан украинский блогер Анатолий Шарий. Но позже появилась информация, что Шарий отпущен под подписку о невыезде и вернулся в Барселону, где на своей вилле будет ждать судебного решения об экстрадиции.

На Родине Шарий – фигурант двух уголовных дел. О госизмене и о разжигании национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти (ст. 111 и 116 Уголовного кодекса Украины).

Обвинения Шарию были предъявлены еще в феврале 2021 года. Тогда СБУ сообщила, что он с 2012 года с помощью соцсетей, СМИ и российских телеканалов «способствовал государственным и неправительственным структурам РФ в проведении специальных информационных операций».

По версии следствия, Шарий «занимался дискредитацией государственной политики Украины, преднамеренно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на востоке страны».

Шарий – настоящий патриот России, но давно живет в Европе, а в этом году Литва лишила его статуса беженца.

Мне одно не понятно, почему Шарий до сих пор томится и мучается в Европе? Почему не уедет в Россию, например? Россия-то своих не бросает и не сдаст Шария Украине. Так или не так?

Фотография Шария отсюда

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