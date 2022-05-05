 

Мнение: В Мелитополе замена

05.05.2022, 21:40, Разное
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Военно-гражданская администрация Мелитополя собирается ликвидировать памятную табличку в честь украинского нациста Донцова и установить вместо нее памятную табличку в честь легендарного генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова, который по линии НКВД-МГБ СССР занимался вопросами ликвидации внешних врагов государства (ликвидации Троцкого, Коновальца и т.д. и т.п.) Правильный и символический герой. Особенно для эпохи СВО.

Источник: Colonel Cassad



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