Мнение: В Мелитополе замена

Военно-гражданская администрация Мелитополя собирается ликвидировать памятную табличку в честь украинского нациста Донцова и установить вместо нее памятную табличку в честь легендарного генерал-лейтенанта НКВД Павла Судоплатова, который по линии НКВД-МГБ СССР занимался вопросами ликвидации внешних врагов государства (ликвидации Троцкого, Коновальца и т.д. и т.п.) Правильный и символический герой. Особенно для эпохи СВО.

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