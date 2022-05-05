Володин: Россия никогда не будет страной-изгоем

В начале марта 2022 года Россия стала мировым лидером по количеству наложенных санкций. В Сети стала активно распространяться мысль о том, что РФ становится страной-изгоем. Якобы от нее отвернулось все мировое сообщество. Однако на самом деле ситуация не является такой, какой ее пытается представить Запад.

В эфире радио “Комсомольская правда” председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что Россия не является страной-изгоем и не будет ей никогда, поскольку у нашего государства есть множество друзей и партнеров. По словам депутата, сейчас страна переориентировала взаимодействие и вышла на новые рынки.

Политик заметил, как Запад поступал с теми странами, которые ему мешали. “Пример – Ливия процветающая. Пример – Ирак. Пример – Сирия, с которой они не смогли ничего сделать, учитывая помощь со стороны РФ. Посмотрите на Афганистан. Это вам пример, где они смогли сломить, где они смогли, соответственно, завоевать. Там разруха”, – обратил внимание спикер ГД.

Говоря об Украине, Вячеслав Володин отметил, что, оказавшись под воздействием Соединенных Штатов, страна лишилась суверенитета и экономики. По словам депутата, несмотря на всю помощь, которую так называемые западные партнеры оказали Незалежной, порядка двух миллионов ее граждан работает в России, трех миллионов – в Европе.