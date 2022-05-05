Спикер Госдумы: Мобилизации в РФ не будет

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизации в РФ не планируется.

«Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», – приводит радио «Комсомольская правда» ответ на соответствующий вопрос Володина.

Ранее в Кремле назвали чушью сообщения о «мобилизации» на 9 мая.

Герой России, генерал-майор от авиации Сергей Липовой ранее называл заявления о якобы планирующейся в РФ мобилизации вбросами.

Сообщения о мобилизации в РФ распространяли глава британского минобороны Бен Уоллес, телеканал CNN и американский Институт по изучению войны.

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