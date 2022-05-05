 

Спикер Госдумы: Мобилизации в РФ не будет

05.05.2022, 21:13, Новости дня
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Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мобилизации в РФ не планируется.

«Нет, нет, нет. Я вам и в эфире, и без эфира это скажу», – приводит радио «Комсомольская правда» ответ на соответствующий вопрос Володина.

Ранее в Кремле назвали чушью сообщения о «мобилизации» на 9 мая.

Герой России, генерал-майор от авиации Сергей Липовой ранее называл заявления о якобы планирующейся в РФ мобилизации вбросами.

Сообщения о мобилизации в РФ распространяли глава британского минобороны Бен Уоллес, телеканал CNN и американский Институт по изучению войны.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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