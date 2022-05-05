 

СК завел дело после обстрела военными Украины колонны беженцев под Харьковом

05.05.2022, 21:13, Новости дня
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.

«В их действиях усматриваются признаки преступлений … убийство двух и более лиц; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Согласно данным СК, 4 мая военнослужащие Украины, находясь возле поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшимися в сторону Харькова. Погибли трое мирных жителей. Еще 13 человек, среди которых пять несовершеннолетних, ранены.

«СК РФ устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению», – добавляется в сообщении.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.



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