СК завел дело после обстрела военными Украины колонны беженцев под Харьковом
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Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими военными колонны беженцев в Харьковской области.
«В их действиях усматриваются признаки преступлений … убийство двух и более лиц; покушение на убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.
Согласно данным СК, 4 мая военнослужащие Украины, находясь возле поселка Старый Салтов, обстреляли колонну автомобилей с беженцами, двигавшимися в сторону Харькова. Погибли трое мирных жителей. Еще 13 человек, среди которых пять несовершеннолетних, ранены.
«СК РФ устанавливает подразделения украинских силовиков, действовавших в указанном районе, а также конкретных лиц из их числа, причастных к этому преступлению», – добавляется в сообщении.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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