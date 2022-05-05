NYT – украинская армия использовала разведданные США для удара по российским военным

По сообщениям источников The New York Times, украинская армия использовала предоставленные США сведения о местоположении мобильных штабов российских военных для нанесения артиллерийских ударов, в результате которых погибли как минимум несколько офицеров. Как пишет издание, предоставление Киеву разведывательной информации — часть усиленного потока американской помощи, демонстрирующий, как быстро изменились предыдущие ограничения Вашингтона на поддержку Украины.



AP

По сообщениям источников The New York Times, Соединённые Штаты предоставляли Украине сведения о местоположении мобильных штабов российских военных в режиме реального времени. Украинские власти объединили эту географическую информацию с собственными разведданными для нанесения артиллерийских ударов, в результате которых погибли российские военные, пишет американская газета.

Предоставление Киеву разведывательной информации — часть усиленного потока американской помощи, демонстрирующий, как быстро изменились предыдущие ограничения Вашингтона на поддержку Украины.

Администрация Байдена стремится сохранить в тайне большую часть разведданных о боевых действиях, опасаясь, что это будет расценено как обострение конфликта и спровоцирует Москву на более масштабные действия. Американские чиновники не раскрывают, как получили сведения о штабах российских войск, не желая поставить под угрозу свои методы сбора информации.

Чиновники отметили, что не все удары были нанесены с использованием американской разведки, однако эти данные сыграли решающую роль в гибели как минимум нескольких офицеров. Официальные лица отказались уточнить, сколько российских военных погибло в результате действий США.