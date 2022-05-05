Мнение: Путин и Википедия
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Владимир Путин сегодня сказал, как гвоздь вколотил: «…одной Википедией невозможно пользоваться» (отсюда).
Тут конечно не поспоришь с президентом России. Но мне другое интересно, неужели Путин лично знаком с людьми, которые в поисках информации пользуются исключительно Википедией? Эдакие википедисты…
Может, такие люди есть и в ближайшем окружении президента России?
Или Путин рассуждал абстрактно? А с википедистами лично не знаком? Или президент намекнул, что России необходима своя, суверенная Википедия?
Иллюстрация отсюда
—
Источник: Ирек Муртазин
Смотреть комментарии → Комментариев нет