Мнение: Путин и Википедия

Владимир Путин сегодня сказал, как гвоздь вколотил: «…одной Википедией невозможно пользоваться» (отсюда).

Тут конечно не поспоришь с президентом России. Но мне другое интересно, неужели Путин лично знаком с людьми, которые в поисках информации пользуются исключительно Википедией? Эдакие википедисты…

Может, такие люди есть и в ближайшем окружении президента России?

Или Путин рассуждал абстрактно? А с википедистами лично не знаком? Или президент намекнул, что России необходима своя, суверенная Википедия?

Иллюстрация отсюда

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